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За четыре дня спецмероприятия «Нелегал» в Беларуси привлекли к ответственности 2 тысячи иностранцев

23.04.2019 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2322 иностранца привлечены к административной ответственности за различные нарушения по итогам профилактического мероприятия «Нелегал». Об этом сообщает пресс-служба МВД. При этом ведомство подчеркивает: в Беларуси рады всем гостям, главное — законопослушным.


Снимок из архива. Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

С 9 по 12 апреля в Беларуси милиционеры, пограничники и сотрудники КГБ проводили профилактическое мероприятие «Нелегал», чтобы дополнительно проверить законность нахождения иностранных граждан в республике.

В итоге более 2 тысяч человек привлечены к административной ответственности. Из них 1573 — за нарушение порядка въезда, выезда и пребывания в стране. Еще 686 граждан, постоянно проживающих в Беларуси, наказаны за недействительный вид на жительство либо отсутствие регистрации по месту пребывания.

«За пределы государств — членов ОДКБ выдворен 101 человек. Возбуждено 13 уголовных дел за нарушение срока запрета въезда в нашу страну», — рассказали в МВД. Еще 7 человек задержаны, поскольку находились в международном розыске.

Законность использования иностранной рабочей силы проверяли на государственных и частных предприятиях. За нарушение порядка осуществления трудовой деятельности наказаны 175 иностранцев (из них 27 должностных лиц).

Вместе с тем в Департаменте по гражданству и миграции МВД отметили, что нарушения со стороны иностранцев не оказывают существенного влияния на общую криминогенную обстановку в Беларуси: «В нашей стране всегда рады законопослушным зарубежным гостям, а для их комфортного посещения совершенствуются нормативные механизмы».

Напомним, в этом году начала функционировать система электронной регистрации временно въезжающих в Беларусь иностранцев. Теперь тем, кто въезжает в страну через пункт пропуска, можно не обращаться в подразделения по гражданству и миграции, а достаточно пройти несложную процедуру регистрации на сайте единого портала электронных услуг portal.gov.by. К тому же в этом случае не нужно платить госпошлину.

 
 
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Основные проблемы: нарушение порядка въезда, выезда и пребывания в стране, а также недействительный вид на жительство либо отсутствие регистрации.
 
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