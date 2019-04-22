Работники Борисовского завода медицинских препаратов подозреваются в хищении дизельного топлива

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Борисовского райисполкома установлено, что водители крупнейшего предприятия фармацевтической отрасли похищали дизельное топливо. На первоначальном этапе в поле зрения правоохранителей попало 5 работников.



Подозреваемые заправляли служебный автомобиль по электронной топливной карте, однако часть дизтоплива уходила мимо бака: чтобы это скрыть, мужчины искажали данные в путевых листах. Таким образом, за несколько месяцев они присвоили в общей сложности 1 185 литров солярки, тем самым причинив ущерб предприятию на сумму более 1 500 рублей.



Топливо заливали в бак как личных автомобилей, так иза деньги в автотранспорт своих знакомых. Чтобы у работодателя не возникло подозрений, "заправлялись" борисовчане небольшими партиями, по 20-30 литров за раз.



В отношении водителей возбуждены уголовные дела по статье 211 УК РБ «Присвоение либо растрата». Им может грозить до 4 лет лишения свободы.