«За год заработал 60 тысяч долларов». Житель Бобруйска похищал данные у известных компаний и продавал по 10 центов

Источник материала: Tut.by

МВД и СК рассказали, как пресекли деятельность 30-летнего мужчины, который использовал вредоносные компьютерные программы, чтобы получить данные пользователей. В его базе данных было больше миллиона учетных записей.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным следствия, два года житель Бобруйска зарабатывал на жизнь тем, что с помощью вредоносных программ копировал персональные данные пользователей и затем продавал их.

— Стоимость одного аккаунта варьировалась от 10 центов до 10 долларов. За несколько лет взлому подверглись почти три сотни иностранных интернет-магазинов, веб-сайтов, платежных и банковских систем, онлайн-сервисов и интернет-ресурсов, — сообщают в МВД.

В отношении жителя Бобруйска возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 354 УК (Разработка, использование либо распространение вредоносных программ), ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией).

— Нам удалось получить базу данных, находившуюся в распоряжении обвиняемого, содержащую более миллиона действующих учетных записей, зарегистрированных на 298 иностранных ресурсах, — уточняет Александр Семеник, старший следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления центрального аппарата СК. — Суть той информации, которую получал обвиняемый, заключалась в получении логина и пароля доступа к учетной записи и иной информации, касающейся личной жизни, его финансовой и банковской тайны. В ходе обыска нам удалось изъять банковские карточки иностранных платежных систем, на которые обвиняемые переводил денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. (…) Также были изъяты деньги, за последний год его прибыль составила 60 тысяч долларов, это его личная прибыль.

В СК говорят, что житель Бобруйска «не смог отрицать свою вину».