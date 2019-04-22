ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За год заработал 60 тысяч долларов». Житель Бобруйска похищал данные у известных компаний и продавал по 10 центов

23.04.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МВД и СК рассказали, как пресекли деятельность 30-летнего мужчины, который использовал вредоносные компьютерные программы, чтобы получить данные пользователей. В его базе данных было больше миллиона учетных записей.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По данным следствия, два года житель Бобруйска зарабатывал на жизнь тем, что с помощью вредоносных программ копировал персональные данные пользователей и затем продавал их.

— Стоимость одного аккаунта варьировалась от 10 центов до 10 долларов. За несколько лет взлому подверглись почти три сотни иностранных интернет-магазинов, веб-сайтов, платежных и банковских систем, онлайн-сервисов и интернет-ресурсов, — сообщают в МВД.

В отношении жителя Бобруйска возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 354 УК (Разработка, использование либо распространение вредоносных программ), ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), ст. 352 (Неправомерное завладение компьютерной информацией).

— Нам удалось получить базу данных, находившуюся в распоряжении обвиняемого, содержащую более миллиона действующих учетных записей, зарегистрированных на 298 иностранных ресурсах, — уточняет Александр Семеник, старший следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления центрального аппарата СК. — Суть той информации, которую получал обвиняемый, заключалась в получении логина и пароля доступа к учетной записи и иной информации, касающейся личной жизни, его финансовой и банковской тайны. В ходе обыска нам удалось изъять банковские карточки иностранных платежных систем, на которые обвиняемые переводил денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. (…) Также были изъяты деньги, за последний год его прибыль составила 60 тысяч долларов, это его личная прибыль.

В СК говорят, что житель Бобруйска «не смог отрицать свою вину».

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД и СК рассказали, как пресекли деятельность 30-летнего мужчины, который использовал вредоносные компьютерные программы, чтобы получить данные пользователей. В...
 
Новости дня
Новости общества
 
Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе РИКЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика