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Высота - 42 метра и 96 мест. В Гродно привезли колесо обозрения
23.04.2019 18:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно привезли колесо обозрения. Пока в городском парке идет разгрузка будущего аттракциона. Монтаж ожидается в ближайшее время. Высота колеса — 42 метра.
Колесо обозрения займет пустующее место около американских горок.
— Круглое, большое, будет крутиться по часовой стрелке, — говорят рабочие.
Колесо начнет работать, скорее всего, уже в начале лета. В аттракционе — 24 кабинки. Это 96 посадочных мест.
Кстати, колесо обозрения высотой 30 метров когда-то было в Гродно. Оно находилось в Новом парке около Коложской церкви. Его установили в 70-е годы прошлого века. Оно проработало около 10 лет, а потом аттракцион демонтировали.
Сейчас в Беларуси работает пять колес обозрения — в Минске, Гомеле и Бресте.
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В Гродно привезли колесо обозрения. Пока в городском парке идет разгрузка будущего аттракциона. Монтаж ожидается в ближайшее время. Высота колеса - 42 метра.
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