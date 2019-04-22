Высота - 42 метра и 96 мест. В Гродно привезли колесо обозрения

Источник материала: Tut.by

В Гродно привезли колесо обозрения. Пока в городском парке идет разгрузка будущего аттракциона. Монтаж ожидается в ближайшее время. Высота колеса — 42 метра.





Колесо обозрения займет пустующее место около американских горок.

— Круглое, большое, будет крутиться по часовой стрелке, — говорят рабочие.

Колесо начнет работать, скорее всего, уже в начале лета. В аттракционе — 24 кабинки. Это 96 посадочных мест.









Кстати, колесо обозрения высотой 30 метров когда-то было в Гродно. Оно находилось в Новом парке около Коложской церкви. Его установили в 70-е годы прошлого века. Оно проработало около 10 лет, а потом аттракцион демонтировали.

Сейчас в Беларуси работает пять колес обозрения — в Минске, Гомеле и Бресте.