Беларусь перейдет с пластиковой тары на стеклянную

Источник материала: 21.by

В Беларуси будет запущен эксперимент, в рамках которого будет осуществлен постепенный переход от использования пластиковой тары на стекло. Президент страны Александр Лукашенко неоднозначно поднимал экологические вопросы, в том числе, делая особый акцент на необходимости минимизации использования пластиковой таре и переходе на стекло. Впрочем, в данный момент речи о полном запрете использование пластика, конечно же, не ведётся. В сфере бизнеса многие опасались, что переход окажется не только резким, но также и болезненным для множества производителей, однако, представителя власти заявили, что ощутимого удара по бизнесу этот проект не нанесет. Так, переход на выпуск продукции в стеклянной таре будет осуществляться постепенно, а запрет на производство напитков в ПЭТ-таре пока не предвидится.

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На данный момент речь идёт о емкостях для минеральной, а также питьевой воды. На данный момент в стране лишь три предприятия, которые занимаются разливом воды в стеклянную тару. Тем не менее, производственные мощности этих трех заводов загружены лишь на 10%, что позволяет им существенно увеличить объем производства. Однако, в масштабе рынка всё это означает производство лишь 5- 6 млн. стеклянных бутылок, что в процентном соотношении составляет всего лишь 1% в общем объеме продаж. Сейчас же власти планируют увеличить этот показатель вплоть до 10%. Очевидно, что для достижения этих целей придется использовать потенциал существующих предприятий. Ожидается, что органы власти будут более активно стимулировать покупателей приобретать продукцию именно в стекле. Вполне вероятно, что это будет достигаться за счет выравнивания цен на напитки в пластиковой и стеклянной тарах. На данный момент ситуация такова, что себестоимость напитков в стеклянной таре, разумеется, превышает аналогичный продукт в пластике. Сейчас вода в стекле имеет своего рода имиджевый статус, который предназначен, как правило, для потребления на территории всевозможных развлекательных заведений либо в сфере гостиничного бизнеса. Эксперты отмечают, что именно разница в цене для многих покупателей является сдерживающим фактором при покупке напитков в стеклянной таре. Очевидно, что стекло не может стоить дешевле пластика, хотя бы по той причине, что стекольная продукция, по сути, представляет собой исключительно импортируемый продукт.

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Как итог, власти страны возлагают серьезные надежды на переход от стекла к пластику. Среди ожидаемых эффектов: большая загрузка мощностей стекольных заводов, и, конечно же, достижение желаемых экологических результатов. Несмотря на наличие определенных опасений среди бизнесменов, власти заверяют, что этот проект окажется успешным и возымеет исключительно положительные результаты в самых разных сферах.