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«Просьба не пугаться большого количества техники МЧС». Спасатели ночью проведут учения в метро
23.04.2019 19:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минские спасатели этой ночью проведут учения на станциях метро «Московская» и «Парк Челюскинцев», сообщили в МЧС.
Учения начнутся в полночь и продлятся до 03.30. «Минчане, просьба не пугаться большого количества техники МЧС», —
К спокойствию призывают и в метрополитене.
«В ночь с 23 на 24 апреля 2019 года (после закрытия метро) на станциях „Московская“ и „Парк Челюскинцев“ пройдут совместные учения МЧС и метрополитена по отработке нештатных ситуаций. На учения привлекается аварийно-спасательная техника МЧС. Просим граждан сохранять спокойствие», — сказано в
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Минские спасатели этой ночью проведут учения на станциях метро «Московская» и «Парк Челюскинцев», сообщили в МЧС.
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