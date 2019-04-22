«Просьба не пугаться большого количества техники МЧС». Спасатели ночью проведут учения в метро

Источник материала: Tut.by

Минские спасатели этой ночью проведут учения на станциях метро «Московская» и «Парк Челюскинцев», сообщили в МЧС.

Учения начнутся в полночь и продлятся до 03.30. «Минчане, просьба не пугаться большого количества техники МЧС», — пишут спасатели.

К спокойствию призывают и в метрополитене.

«В ночь с 23 на 24 апреля 2019 года (после закрытия метро) на станциях „Московская“ и „Парк Челюскинцев“ пройдут совместные учения МЧС и метрополитена по отработке нештатных ситуаций. На учения привлекается аварийно-спасательная техника МЧС. Просим граждан сохранять спокойствие», — сказано в сообщении подземки.