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Велопробег, открытие фонтана и праздничный концерт. Приглашаем вместе встретить Первомай! Так гораздо веселее!

23.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Велопробег, открытие фонтана и праздничный концерт. Приглашаем вместе встретить Первомай! Так гораздо веселее!

Дорогие буда-кошелевцы и гости нашего города, приглашаем вас 1 мая принять участие в велопробеге, посвященном Празднику труда. Сбор и регистрация участников на центральной площади города. Старт в 11.00.

В этот же день в 16.30 состоится открытие городского фонтана, а с 17.00 до 20.00 пройдет торжественная церемония чествования трудовых династий Будакошелевщины и праздничный концерт артистов Гомельской областной филармонии и молодых исполнителей Буда-Кошелевского района.

Все это время будут работать детские площадки с аттракционами, игровые зоны, пройдет выставка-ярмарка мастеров народного творчества, будет организована выездная торговля.

 
 
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Дорогие буда-кошелевцы и гости нашего города, приглашаем вас 1 мая принять участие в велопробеге, посвященном Празднику труда. Сбор и регистрация...
 
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