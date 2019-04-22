Велопробег, открытие фонтана и праздничный концерт. Приглашаем вместе встретить Первомай! Так гораздо веселее!

Источник материала: Газета Авангард





Дорогие буда-кошелевцы и гости нашего города, приглашаем вас 1 мая принять участие в велопробеге, посвященном Празднику труда. Сбор и регистрация участников на центральной площади города. Старт в 11.00.

В этот же день в 16.30 состоится открытие городского фонтана, а с 17.00 до 20.00 пройдет торжественная церемония чествования трудовых династий Будакошелевщины и праздничный концерт артистов Гомельской областной филармонии и молодых исполнителей Буда-Кошелевского района.

Все это время будут работать детские площадки с аттракционами, игровые зоны, пройдет выставка-ярмарка мастеров народного творчества, будет организована выездная торговля.