В Гомеле ищут женщину, которая оставила в магазине кошелек с деньгами

Источник материала: Tut.by

В Гомеле женщина забыла в магазине кошелек с деньгами. Его нашли и хотят вернуть хозяйке. Вот только отыскать ее не могут.





Все произошло в магазине «Домашний» на ул. Интернациональная, 42, еще 7 апреля, сообщили в УВД.

Милиционеры просят тех, кто узнал женщину на фото, позвонить по телефонам: +375 232 70−17−32 или 102.