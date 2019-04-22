|
В Гомеле ищут женщину, которая оставила в магазине кошелек с деньгами
23.04.2019 19:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле женщина забыла в магазине кошелек с деньгами. Его нашли и хотят вернуть хозяйке. Вот только отыскать ее не могут.
Все произошло в магазине «Домашний» на ул. Интернациональная, 42, еще 7 апреля,
Милиционеры просят тех, кто узнал женщину на фото, позвонить по телефонам: +375 232 70−17−32 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле женщина забыла в магазине кошелек с деньгами. Его нашли и хотят ей вернуть. Вот только хозяйку отыскать не могут.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)