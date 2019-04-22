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В Барановичах нашли тело подозреваемой в убийстве новорожденного, которое произошло 26 лет назад

23.04.2019 19:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 апреля в пруду в Барановичах нашли тело подозреваемой в убийстве младенца 52-летней женщины. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Видимых признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка, — сообщил Дмитрий Иванюк.

Погибшая являлась подозреваемой по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка, которое произошло в 1993 году. О преступлении стало известно 16 апреля, когда в милицию позвонил 35-летний мужчина. Он сообщил, что его сестра рассказала, что более 20 лет назад их родственница закопала во дворе дома, где он проживает, новорожденного ребенка.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла завернутые в полиэтиленовый пакет кости младенца и установила личность матери. 52-летняя жительница Барановичей призналась оперативникам, что в 1993 году она в присутствии знакомой родила ребенка, а затем закопала его на участке родственников.

Женщину задержали, но через несколько дней отпустили под обязательство о явке. А 22 апреля в пруду обнаружили ее тело.

Расследование уголовного дела об убийстве новорожденного продолжается, уточнили в Следственном комитете.

 
 
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Видимых признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было.
 
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