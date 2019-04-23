Теплоход «Пинск» в начале сезона не будет принимать пассажиров: судно уходит на ремонт

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время на эллинги пинского судоремонтного завода поднимут пассажирский теплоход «Пинск», сообщает местный горисполком.



Фото: Пинский горисполком

Специалисты осмотрят поднятый на сушу теплоход на предмет повреждений корпуса, проверят механизмы, узлы, устройства, трубопроводы, палубное и машинное оборудование. Перед спуском на воду судно должно пройти технический, пожарный, санитарный надзор.

Минимальный срок плановых работ — около трех недель. После подтверждения годности к эксплуатации пассажирское судно «Пинск» приступит к прогулочным рейсам. В связи с проведением реконструкции моста через Пину маршрут скорректируют. Теплоход будет курсировать до моста, взамен «отрезанного» участка водного пути речники планируют расширить маршрут по Верхней Припяти.

Местом дневной швартовки на время предстоящей навигации теплохода станет причал на набережной в районе магазина «Товары для женщин».