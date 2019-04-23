Смерть солдата, «плохая» нефть, непонятный «хуткасны рэжым» и подростки на «Марсе» - все за вчера

Намного легче стало вставать по утрам, когда за окном уже светло. Чтобы утро было еще приятнее, почитайте позитивную историю про маленького мальчика, который смог рассмешить взрослых мужчин и заработать почти две тысячи долларов. Фурор произвела такая песенка: «В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, представьте себе, представьте себе, Зеленский — президент!». Узнали, как малыш распорядился выигрышем. А мы пока вспомним, что важного и интересного произошло во вторник.
Плохие новости: в больнице в Витебске умер солдат, которого придавило машиной в части. Следственный комитете возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего парня. По данным следователей, находясь в кабине МАЗ, парень не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Машина начала двигаться, столкнулась с другим автомобилем, который наехал на солдата.
Несколько судов прошло вчера. В столице допросили свидетелейпо делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении властью, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. Экс-чиновник вину не признает. А в Могилеве вынесли приговорзаместителю гендиректора ОАО «Белшина» Михаилу Коноплицкому. Его признали виновным в получении взяток и в мошенничестве.
«Выконвай хуткасны рэжым». Вам понятно, что значит эта фраза? На трассе М3 Минск — Витебск на придорожном информационном табло эту надпись перевели на русский язык. На той неделе президент страны заявил, что половина людей просто не понимают версию на белорусском языке. Мол, понятно только слово «рэжым». Кстати, в послании президент анонсировал открытие экорынка с «чистыми продуктами» на выезде из Минска. Узнали, где будет расположен рынок, когда его намерены запустить, какие товары и по каким ценам там можно будет купить.
С 1 мая в Беларуси повышают трудовые пенсии. На 6,5 процента повысят. В послании к народу и парламенту президент сказал, что пенсии нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. По нашим расчетам, в таком случае выплаты составили бы 488,8 рубля. Кстати, в марте средняя пенсия по возрасту у нас составила 393,51 рубля. Посмотрели, как отличаются выплаты у нас и в соседних странах.
В ЦИК Украины подвели итоги голосования за президента страны. Ну что ж, у Владимира Зеленского рекордное количество голосов. «Кум Путина» (Александр Медведчук) вчера рассказал, что Александр Лукашенко уже 4 апреля предсказал победу Зеленского, но просил не говорить об этом. Публично президент Беларуси дважды заявлял о том, что победу на украинских выборах одержит Петр Порошенко. Раз уж мы заговорили о новом президенте Украины, вспомним и его жену. Ей предстоит стать первой леди страны. Почитайте, сколько всяких условностей и правил необходимо соблюдать женам глав государств.
Узнали, как живет «Милавица». Там несколько лет назад случился крупный корпоративный конфликт. Председатель наблюдательного совета эстонской Silvano Fashion Group, которой принадлежит 85% акций «Милавицы», Томас Тоол не нашел общего языка с группой российских дистрибьюторов и стал развивать собственную розницу. Ушло и несколько топ-менеджеров, кто-то стал развивать производство нижнего белья в других компаниях. В статье найдете не только цифры, но и фото с показов.
Многие стремятся в столицу, но только не Коля Юрчак. Он уехал из Минска, в котором учился, а потом и работал несколько лет. Парень вернулся домой, в г. п. Октябрьский (там живут всего 6500 человек) и открыл маленький бизнес — барбершоп. И он вполне доволен. Почитайте, как у него получилось изменить свою жизнь.
Мы съездили в поселок, где закрыли главные предприятия, на которых трудилось местное население. Еще совсем недавно там кипела жизнь, а теперь это банкроты. Местные жители вынуждены ездить на работу в Поставы за 25 км от дома, кто-то вахтовым методом работает в Минске и Москве. Многие летом подрабатывают сбором ягод и грибов. Грустно все это, конечно.
В районе деревни Колосово Столбцовского района есть много дачных домиков. Чтобы к ним попасть, люди должны перейти по зебре оживленную трассу М1. Дачники несколько десятков лет ходят по этому переходу. говорят, он всегда был опасным, но со временем ситуация усугубляется, поток машин становится все больше. Там произошло уже не одно ДТП, люди не раз обращались к властям. Дачники видят выход в установке на переходе светофора. Ответа пока они так и не получили. А нам в РУП «Минскавтодор-Центр» сообщили, что еще только в следующем году на этом месте запланировано строительство двухуровневой развязки, сейчас идут предпроектные работы.
Бррр, наши читатели сообщили, что в санаторий «Росинка» в Миорском районе, где отдыхают их дети, появились клопы. Ребята сделали фото и видео насекомых, которых нашли в комнатах. Кроме того, есть фото детей, которые пострадали от укусов. Администрация санатория признала наличие проблемы. Там говорят, что приняты меры, проведена обработка помещений дезинфицирующими средствами.
Кстати, посмотрите, как круто в Китае детей завлекают в науку. Там в пустыне открыли космическую базу-имитацию Mars Base 1. И первыми туда пригласили 100 подростков. Очень интересно! Хорошего всем дня!
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