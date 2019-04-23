Смерть солдата, «плохая» нефть, непонятный «хуткасны рэжым» и подростки на «Марсе» - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Намного легче стало вставать по утрам, когда за окном уже светло. Чтобы утро было еще приятнее, почитайте позитивную историю про маленького мальчика, который смог рассмешить взрослых мужчин и заработать почти две тысячи долларов. Фурор произвела такая песенка: «В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, представьте себе, представьте себе, Зеленский — президент!». Узнали, как малыш распорядился выигрышем . А мы пока вспомним, что важного и интересного произошло во вторник.













В Беларуси существенно выросло число погибших или травмированных на производстве . Из-за роста травматизма на работе власти хотят пересмотреть схему страховых выплат при получении травм на производстве . Смотрите, что предлагают.

. Из-за роста травматизма на работе . Смотрите, что предлагают. Многие стремятся в столицу, но только не Коля Юрчак. Он уехал из Минска, в котором учился, а потом и работал несколько лет. Парень вернулся домой, в г. п. Октябрьский (там живут всего 6500 человек) и открыл маленький бизнес — барбершоп . И он вполне доволен. Почитайте, как у него получилось изменить свою жизнь.

. И он вполне доволен. Почитайте, как у него получилось изменить свою жизнь. Мы съездили в поселок, где закрыли главные предприятия, на которых трудилось местное население . Еще совсем недавно там кипела жизнь, а теперь это банкроты. Местные жители вынуждены ездить на работу в Поставы за 25 км от дома, кто-то вахтовым методом работает в Минске и Москве. Многие летом подрабатывают сбором ягод и грибов. Грустно все это, конечно.

. Еще совсем недавно там кипела жизнь, а теперь это банкроты. Местные жители вынуждены ездить на работу в Поставы за 25 км от дома, кто-то вахтовым методом работает в Минске и Москве. Многие летом подрабатывают сбором ягод и грибов. Грустно все это, конечно. В районе деревни Колосово Столбцовского района есть много дачных домиков. Чтобы к ним попасть, люди должны перейти по зебре оживленную трассу М1 . Дачники несколько десятков лет ходят по этому переходу. говорят, он всегда был опасным, но со временем ситуация усугубляется, поток машин становится все больше. Там произошло уже не одно ДТП, люди не раз обращались к властям. Дачники видят выход в установке на переходе светофора. Ответа пока они так и не получили. А нам в РУП «Минскавтодор-Центр» сообщили, что еще только в следующем году на этом месте запланировано строительство двухуровневой развязки , сейчас идут предпроектные работы.

. Дачники несколько десятков лет ходят по этому переходу. говорят, он всегда был опасным, но со временем ситуация усугубляется, поток машин становится все больше. Там произошло уже не одно ДТП, люди не раз обращались к властям. Дачники видят выход в установке на переходе светофора. Ответа пока они так и не получили. А нам в РУП «Минскавтодор-Центр» сообщили, что еще только , сейчас идут предпроектные работы. Бррр, наши читатели сообщили, что в санаторий «Росинка» в Миорском районе, где отдыхают их дети, появились клопы. Ребята сделали фото и видео насекомых, которых нашли в комнатах. Кроме того, есть фото детей, которые пострадали от укусов . Администрация санатория признала наличие проблемы. Там говорят, что приняты меры, проведена обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Все новости вторника, 23 апреля

Кстати, посмотрите, как круто в Китае детей завлекают в науку. Там в пустыне открыли космическую базу-имитацию Mars Base 1. И первыми туда пригласили 100 подростков. Очень интересно! Хорошего всем дня!

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