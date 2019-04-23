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В Витебске от больших ТРЦ перешли к маленьким. Первый - со спортзалом и магазинами - откроют летом

24.04.2019 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пересечении улицы Чкалова и проспекта Победы в Витебске строится трехэтажное здание, в котором планируют открыть магазины и спортзал, сообщает портал vitebsk.biz.


Здание строит ОДО «ЛИК-ПАРК». Ожидается, что сдадут его в эксплуатацию в конце июня этого года. Уже провели коммуникации, идет отделка помещений.

— Предполагается, что на первом этаже будет магазин сети «Доброном», на втором — магазин FixPrice. Что разместится на третьем этаже, пока под вопросом, но, скорее всего, там будет фитнес-клуб, — рассказал заместитель гендиректора предприятия Артур Федьков.

Представитель предприятия-инвестора считает, что такой небольшой торгово-развлекательный объект нужен в этом витебском микрорайоне:

— Это шаговая доступность. Очень удобно. Недалеко есть «Евроопт». Там всегда людно. Здесь тоже будут посетители: и продуктовый магазин, и педали можно покрутить на велотренажере.

По словам Федькова, в следующем году ОДО «ЛИК-ПАРК» планирует построить еще 2−3 таких здания в областном центре:

— Есть спрос на такой формат. В городе торговых объектов большого формата уже, наверное, хватает. Да и на большие здания земли надо много, а эта постройка предусматривает небольшой участок. Больших свободных участков земли в шаговой доступности уже, к сожалению, нет — они выделены под жилую застройку.

 
Теги: Витебск
 
 
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На пересечении улицы Чкалова и проспекта Победы в Витебске строится трехэтажное здание, в котором планируют открыть магазины и спортзал.
 
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