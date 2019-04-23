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Детей в Могилеве стали чаще кусать домашние животные

24.04.2019 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В травмпункте Могилевской областной детской больницы с потеплением увеличилось количество пациентов, которых укусили домашние и бездомные животные. Ежедневно за помощью в отделение обращается от 2 до 4 таких пациентов. Настораживает тот факт, что почти половина поступающих детей, укушены именно домашними животными, пишет mogilevnews.by.

— Ежегодно к нам за помощью обращается порядка 400 пациентов. Случаи бывают разные. Кусают, кошки, собаки, хомяки, лошади, даже ежи и обезьянки. Недавно к нам родители привели маленьких детей, которые пострадали от общения с обезьянками, во время посещения контактного зоопарка, — рассказывает заведующий травмпунктом Могилевской областной детской больницы Юрий Околелов. — Одна девочка-подросток была случайно покусана крысой, которую из-за угла дома гнали мальчишки, и грызун, встретив ее на своем пути, искусал ей ноги. Девочку госпитализировали.

Медики рекомендуют родителям быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра. Первая помощь при укусах — это промыть рану проточной водой с мыльным раствором, обработать перекисью водорода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в больницу.

 
 
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Девочку-подростка укусила крыса, которую из-за угла дома гнали мальчишки. Грызун, встретив ее на своем пути, искусал ей ноги.
 
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