Детей в Могилеве стали чаще кусать домашние животные

Источник материала: Tut.by

В травмпункте Могилевской областной детской больницы с потеплением увеличилось количество пациентов, которых укусили домашние и бездомные животные. Ежедневно за помощью в отделение обращается от 2 до 4 таких пациентов. Настораживает тот факт, что почти половина поступающих детей, укушены именно домашними животными, пишет mogilevnews.by.

— Ежегодно к нам за помощью обращается порядка 400 пациентов. Случаи бывают разные. Кусают, кошки, собаки, хомяки, лошади, даже ежи и обезьянки. Недавно к нам родители привели маленьких детей, которые пострадали от общения с обезьянками, во время посещения контактного зоопарка, — рассказывает заведующий травмпунктом Могилевской областной детской больницы Юрий Околелов. — Одна девочка-подросток была случайно покусана крысой, которую из-за угла дома гнали мальчишки, и грызун, встретив ее на своем пути, искусал ей ноги. Девочку госпитализировали.

Медики рекомендуют родителям быть более бдительными и не оставлять детей без присмотра. Первая помощь при укусах — это промыть рану проточной водой с мыльным раствором, обработать перекисью водорода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в больницу.