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Рассказываем, как начинается жизнь хлеба, который белорусы покупают каждый день
24.04.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хлеб имел для наших предков особое, мистическое значение, да и сегодня он остается одним из самых важных продуктов на столе белорусов. Вместе с
Подготовка зерна
Посевная — горячая пора во всех уголках страны. Нина Вабищевич, заместитель начальника цеха растениеводства агрокомбината «Ждановичи», уверена: от слаженной и четкой работы всех участников зависит, каким в этом году будет урожай хлеба — хорошим или нет.
— Зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень) делятся на озимые и яровые формы. Яровые злаки высевают сейчас, весной, и они благополучно созреют летом. Озимые начинают сеять с конца августа и до начала сентября. К зиме они прорастают, весной продолжают свой жизненный цикл и дают урожай тоже летом.
Перед посевом семена проходят несколько этапов: очистку, калибровку и протравливание. Очистка происходит на специальных семяочистительных линиях, где можно отобрать самые крупные фракции семян. Чем они будут крупнее, тем лучше посевы взойдут и тем легче им будет выжить. Семена поменьше отправятся на корм для скота.
Очищенные и откалиброванные семена за пять дней до посева протравливают с помощью особых пестицидов и микроэлементов. Все они согласованы в государственном реестре и не вредят как будущему хлебу, так и тем, кто будет его есть. Протравливание помогает защитить урожай от гнили, плесени и всевозможных «растительных» болезней.
Подготовка земли
И вот семена готовы к тому, чтобы отправиться на поле для посева. Но очень важную роль играет то, в какой земле будет расти хлеб.
— Раз в 4 года почва с посевных полей проходит агрохимический анализ. Образцы проверяют на содержание в почве фосфора, калия и других показателей. Они влияют на то, как будут расти посевы и каким будет урожай. Например, если в почве не хватает фосфора, рост растений замедляется, стебли становятся тонкими, а листья могут стать желтыми, бурыми или даже почернеть.
Перед тем, как начать посев, землю подготавливают с помощью традиционной вспашки или специального метода безотвальной обработки почвы. Суть метода заключается в том, что грунт рыхлят без переворачивания пласта земли, не уходя глубже, чем на 25 см (глубина может отличаться в разных хозяйствах). Это позволяет сохранить плодородный слой в зоне роста корней растений.
После этого землю удобряют азотными минеральными удобрениями, которые тоже помогают улучшить качество зерна. Все это делают перед посевом, поэтому работа на одном поле длится несколько дней.
— Есть один важный момент, — рассказывает Нина, — одни и те же культуры не выращивают каждый год на одном и том же поле, нужно соблюдать севооборот культур. Это помогает бороться с накоплением вредителей в почве, а также возбудителями болезней у растений, ведь все это может ухудшить урожайность. Например на этом поле, — показывает специалист на землю, где сеют яровой ячмень, — до этого росла сахарная свекла.
Погода и техника
Еще одна важная составляющая будущего богатого урожая — погода. Например, озимой пшенице нужная средняя температура (от 4−5 до 25 градусов) и умеренная влажность. Она хорошо переносит дожди осенью и весной, но если зимой ее вовремя не накроет снегом, урожай может быть потерян.
Если перезимовка сложится удачно, хозяйство сможет собрать около 8000 тонн озимой пшеницы с 2500 гектаров.
Для посева используются специальные узкорядные зерновые сеялки, совмещенные с энергонасыщенными тракторами.
Пользоваться ими достаточно легко, так как современные тракторы оснащены GPS-датчиками, которые, исходя из маршрута, могут автоматически выбирать необходимое количество зерна для посева. Все, что остается водителям — следить за исправностью их работы.
Посевная подходит к концу, озимые и яровые культуры ждут тепла, а работники хозяйств — сезона уборки урожая, чтобы продолжить сложный, но важный путь хлеба. О следующем этапе этого пути мы расскажем в продолжении нашего проекта.
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Вместе с КУП «Минскхлебпром» мы рассказываем о том, как начинается путь хлеба с маленького зернышка. *Партнерский материал
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