Рассказываем, как начинается жизнь хлеба, который белорусы покупают каждый день

Источник материала: Tut.by

Хлеб имел для наших предков особое, мистическое значение, да и сегодня он остается одним из самых важных продуктов на столе белорусов. Вместе с КУП «Минскхлебпром» мы начинаем проект «Путь хлеба». В нем мы расскажем обо всех важных этапах, которые маленькое зернышко проходит до того, как стать ароматной буханкой. В первом материале мы отправились на поля, где идет посевная — первый шаг в производстве белорусского хлеба.

Подготовка зерна

Посевная — горячая пора во всех уголках страны. Нина Вабищевич, заместитель начальника цеха растениеводства агрокомбината «Ждановичи», уверена: от слаженной и четкой работы всех участников зависит, каким в этом году будет урожай хлеба — хорошим или нет.





— Зерновые культуры (пшеница, рожь, ячмень) делятся на озимые и яровые формы. Яровые злаки высевают сейчас, весной, и они благополучно созреют летом. Озимые начинают сеять с конца августа и до начала сентября. К зиме они прорастают, весной продолжают свой жизненный цикл и дают урожай тоже летом.



Всходы озимых культур весной

Перед посевом семена проходят несколько этапов: очистку, калибровку и протравливание. Очистка происходит на специальных семяочистительных линиях, где можно отобрать самые крупные фракции семян. Чем они будут крупнее, тем лучше посевы взойдут и тем легче им будет выжить. Семена поменьше отправятся на корм для скота.





Очищенные и откалиброванные семена за пять дней до посева протравливают с помощью особых пестицидов и микроэлементов. Все они согласованы в государственном реестре и не вредят как будущему хлебу, так и тем, кто будет его есть. Протравливание помогает защитить урожай от гнили, плесени и всевозможных «растительных» болезней.





Подготовка земли

И вот семена готовы к тому, чтобы отправиться на поле для посева. Но очень важную роль играет то, в какой земле будет расти хлеб.

— Раз в 4 года почва с посевных полей проходит агрохимический анализ. Образцы проверяют на содержание в почве фосфора, калия и других показателей. Они влияют на то, как будут расти посевы и каким будет урожай. Например, если в почве не хватает фосфора, рост растений замедляется, стебли становятся тонкими, а листья могут стать желтыми, бурыми или даже почернеть.





Перед тем, как начать посев, землю подготавливают с помощью традиционной вспашки или специального метода безотвальной обработки почвы. Суть метода заключается в том, что грунт рыхлят без переворачивания пласта земли, не уходя глубже, чем на 25 см (глубина может отличаться в разных хозяйствах). Это позволяет сохранить плодородный слой в зоне роста корней растений.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

После этого землю удобряют азотными минеральными удобрениями, которые тоже помогают улучшить качество зерна. Все это делают перед посевом, поэтому работа на одном поле длится несколько дней.





— Есть один важный момент, — рассказывает Нина, — одни и те же культуры не выращивают каждый год на одном и том же поле, нужно соблюдать севооборот культур. Это помогает бороться с накоплением вредителей в почве, а также возбудителями болезней у растений, ведь все это может ухудшить урожайность. Например на этом поле, — показывает специалист на землю, где сеют яровой ячмень, — до этого росла сахарная свекла.

Погода и техника

Еще одна важная составляющая будущего богатого урожая — погода. Например, озимой пшенице нужная средняя температура (от 4−5 до 25 градусов) и умеренная влажность. Она хорошо переносит дожди осенью и весной, но если зимой ее вовремя не накроет снегом, урожай может быть потерян.

Если перезимовка сложится удачно, хозяйство сможет собрать около 8000 тонн озимой пшеницы с 2500 гектаров.

Немного математики При изготовлении хлеба «Минскхлебпром» (самое крупное на территории страны предприятие хлебопекарной отрасли) каждый день использует более 186 тонн различной муки, а это примерно 265 тонн зерна в сутки (почти 97 000 тонн в год). Одно хозяйство в год собирает от 3 тонн урожая с одного гектара. Таким образом, чтобы обеспечить предприятие на год зерном для хлеба, нужно засеять примерно до 32 000 гектаров земли (320 км2), то есть немного меньше, чем площадь всего Минска.





Для посева используются специальные узкорядные зерновые сеялки, совмещенные с энергонасыщенными тракторами.





Пользоваться ими достаточно легко, так как современные тракторы оснащены GPS-датчиками, которые, исходя из маршрута, могут автоматически выбирать необходимое количество зерна для посева. Все, что остается водителям — следить за исправностью их работы.

Посевная подходит к концу, озимые и яровые культуры ждут тепла, а работники хозяйств — сезона уборки урожая, чтобы продолжить сложный, но важный путь хлеба. О следующем этапе этого пути мы расскажем в продолжении нашего проекта.



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