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Субботник

24.04.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Согласно решению Несвижского районного исполнительного комитета от 18 апреля 2019 года № 549 «О проведении республиканского субботника в 2019 году», Городейский поселковый и сельские исполнительные комитеты, государственные и иные организации, расположенные на территории Несвижского района, в субботу, 20 апреля, провели на добровольной основе республиканский субботник на рабочих местах либо осуществили благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий населенных пунктов.

Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, перечисляются на счет райисполкома ВY26АКВВ36412000700216500000 в ЦБУ 620 филиала 633 ОАО «АСБ «Беларусбанк» BIC AKBBBY21633, УНН 600038472 (в платежном поручении указывать назначение платежа «Республиканский субботник») с последующим перечислением их на счет Минского областного исполнительного комитета.

 


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Согласно решению Несвижского районного исполнительного комитета от 18 апреля 2019 года № 549 «О проведении республиканского субботника в 2019 году»,
 
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