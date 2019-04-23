Многомиллионные схемы. В Гомеле вынесли приговор двум группам поставщиков «санкционки» в Россию

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесен приговор двум организованным преступным группам, которые занимались поставками турецких и украинских санкционных товаров в Россию. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.





Все обязанности в группах были четко распределены.

Так, 26-летний гомельчанин занимался закупками фруктов в Турции и сыров в Украине и переклейкой маркировочных этикеток с турецких и украинских на белорусские.

Второй участник — 44-летний индивидуальный предприниматель, предоставлял свои реквизиты, бланки строгой отчетности и печати. Он же привлек к работе четверых граждан, которых оформили как индивидуальных предпринимателей. Подписывал документы купли-продажи между производителями Турции и Украины и указанными выше ИП, изготавливал подложные товаросопроводительные и бумажные документы о якобы имевших место закупках фруктов на территории Беларуси и сыра у белорусского сыродельного завода.

Третий участник, 53-летний индивидуальный предприниматель, занимался таможенным оформлением санкционки. Для этого изготовил печати известных белорусских производителей, штамп «Таможенный союз — ветеринарный сертификат» определенной серии и номера. Все эти реквизиты использовал для проставления оттисков в подложных товаросопроводительных и фитосанитарных документах.









С июня 2016-го по март 2017 года в Россию группой было поставлено 154 партии мандаринов, винограда, гранатов и твердых сыров на сумму не менее 4,2 миллиона долларов США.

Вторую группу организовал 34-летний житель Гомеля. Она специализировалась на поставке сыров из Украины. Схема — та же. Доход с июня 2016-го по июль 2017 года составил почти 2 миллиона долларов и более 540 тысяч евро.

Организатор этой группы объявлен в межгосударственный розыск. Остальных «бизнесменов» задержали, в отношении них за незаконную предпринимательскую деятельность были возбуждены уголовные дела.

На днях суд Железнодорожного района вынес участникам групп приговоры — лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, в зависимости от вины каждого с конфискацией имущества. Им также назначены штрафы в 500 базовых величин каждому.