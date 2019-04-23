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Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля в Беларуси

24.04.2019 10:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля в Беларуси
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут 25 апреля бесплатную юридическую помощь во всех районных и областных центрах страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Профсоюзные юристы не только проконсультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, но и при необходимости помогут отстоять интересы граждан в судах.

Популярность профсоюзных правовых приемов растет. Человеку не приходится ехать к юристу в областной центр или столицу, он может получить квалифицированную консультацию у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

За 2018 год по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более Br4 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. По просьбам работников было подготовлено 662 процессуальных и иных документа, из них 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек.

Помимо этого, Федерация профсоюзов постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение.

Анализ обращений показывает, что основная масса приходится на правовые вопросы, затрагивающие трудовую деятельность граждан (65%). Далее по актуальности идут вопросы применения жилищного (12%), пенсионного (10%) законодательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут 25 апреля бесплатную юридическую помощь во всех районных...
 
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