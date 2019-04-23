ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минлесхоз призывает не сжигать сухую траву

24.04.2019 10:46 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минлесхоз призывает не сжигать сухую траву
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства призывает не сжигать сухую растительность и мусор, так как это является одной из основных причин лесных пожаров. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"В лесах Беларуси в самом разгаре пожароопасный сезон. Ситуацию осложняют весенние палы. При этом огонь зачастую переходит на лесные насаждения, в результате чего существенно страдает и лесной фонд, и природное разнообразие Беларуси. В связи с этим Министерство лесного хозяйства призывает граждан быть осторожными с огнем, не рисковать своей жизнью, здоровьем, имуществом, не наносить вред бездумными действиями окружающей среде", - сказали в пресс-службе.

Быстрому распространению огня способствуют погодно-климатические условия: тепло, длительное отсутствие осадков, порывистый ветер.

Более 13 тыс. должностных лиц государственной лесной охраны переведены на усиленный режим несения службы. В системе Минлесхоза оборудовано 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов противопожарного инвентаря. На ликвидации возгораний задействовано 545 пожарных автомобилей, более 1 тыс. тракторов с почвообрабатывающими орудиями для прокладки минерализованных полос и другой инвентарь. При наиболее крупных возгораниях задействуется также помощь авиации МЧС.

С начала года в Беларуси уже произошло 180 лесных пожаров на площади более 800 га. Наиболее сложная ситуация сложилась в Брестской области. По состоянию на 24 апреля в этом регионе произошел уже 81 лесной пожар на площади свыше 600 га. "В Брестской области с начала года произошло три трансграничных пожара. Возгорание распространилось на белорусские леса с территории Украины", - отметили в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства призывает не сжигать сухую растительность и мусор, так как это является одной из основных причин...
 
Новости дня
Новости общества
 
Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика