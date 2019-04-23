Минлесхоз призывает не сжигать сухую траву

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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства призывает не сжигать сухую растительность и мусор, так как это является одной из основных причин лесных пожаров. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"В лесах Беларуси в самом разгаре пожароопасный сезон. Ситуацию осложняют весенние палы. При этом огонь зачастую переходит на лесные насаждения, в результате чего существенно страдает и лесной фонд, и природное разнообразие Беларуси. В связи с этим Министерство лесного хозяйства призывает граждан быть осторожными с огнем, не рисковать своей жизнью, здоровьем, имуществом, не наносить вред бездумными действиями окружающей среде", - сказали в пресс-службе.

Быстрому распространению огня способствуют погодно-климатические условия: тепло, длительное отсутствие осадков, порывистый ветер.

Более 13 тыс. должностных лиц государственной лесной охраны переведены на усиленный режим несения службы. В системе Минлесхоза оборудовано 257 пожарно-химических станций и 660 пунктов противопожарного инвентаря. На ликвидации возгораний задействовано 545 пожарных автомобилей, более 1 тыс. тракторов с почвообрабатывающими орудиями для прокладки минерализованных полос и другой инвентарь. При наиболее крупных возгораниях задействуется также помощь авиации МЧС.

С начала года в Беларуси уже произошло 180 лесных пожаров на площади более 800 га. Наиболее сложная ситуация сложилась в Брестской области. По состоянию на 24 апреля в этом регионе произошел уже 81 лесной пожар на площади свыше 600 га. "В Брестской области с начала года произошло три трансграничных пожара. Возгорание распространилось на белорусские леса с территории Украины", - отметили в пресс-службе.-0-