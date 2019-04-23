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Прокуратура Минской области приняла участие в добровольной акции «Неделя леса»

24.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

       Сотрудники областных правоохранительных ведомств выехали в квартал № 236 Колодищанского лесничества Боровлянского спецлесхоза Минского района, где осуществляли посадку сеянцев сосны и ели.

         Представители лесхоза обеспечили участников акции посадочным материалом и орудиями труда, рассказали об охране лесов и лесовосстановлении. Влажная почва и благоприятный температурный режим отлично подходили для создания нового леса.

         В рамках добровольной акции «Неделя леса» сотрудники прокуратуры Минской области и управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области посадили 3 га молодого соснового леса.

         Прокуроры и следователи Минщины внесли свой вклад в озеленение страны, а также получили удовольствие от работы на свежем воздухе.

Фото: прокуратура Минской области

Начальник отдела прокуратуры

Минской области

старший советник юстиции                                      

Дмитрий Сенкевич

 
 
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Прокуратура Минской области совместно с управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области приняла участие в организованной...
 
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