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Прокуратура Минской области провела единый день информирования в воинской части в г. Борисове

24.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Тема - исполнение требований общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов.

Цель мероприятия – разъяснить положения норм Уголовного кодекса Республики Беларусь и меры уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения воинской службы и за преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

         В своем выступлении старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Кузнецов обратил внимание военнослужащих третьего периода службы на неотвратимость наказания за совершение указанных преступлений.

       После проведения информирования Денис Кузнецов в неформальной обстановке провел беседу с военнослужащими 1 периода срочной службы.

В ходе доверительного разговора военнослужащие рассказали о спокойной психологической и моральной адаптации в воинском коллективе. Ребята довольны службой, а также приятно удивлены отеческим отношением к ним со стороны командиров подразделений и непосредственно руководства полка.

С целью установления информации о реальном положении дел в воинской части старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Денис Кузнецов произвел выборочно телефонные звонки родителям военнослужащих первого периода службы.

В ходе телефонных бесед сообщений о противоправных действиях в отношении их сыновей, а также жалоб на условия их жизни и быта не поступало.

         В мероприятии приняли участие более 30 военнослужащих срочной военной службы.

Фото: прокуратура Минской области.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области                                        

Денис Кузнецов

 
 
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В рамках единого дня информирования прокуратура Минской области в 7 инженерном полку Северо-западного оперативного командования в г.Борисове провела с...
 
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