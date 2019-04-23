Прокуратура Минской области провела единый день информирования в воинской части в г. Борисове

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Тема - исполнение требований общевоинских уставов и иных нормативных правовых актов.

Цель мероприятия – разъяснить положения норм Уголовного кодекса Республики Беларусь и меры уголовной ответственности за преступления против порядка прохождения воинской службы и за преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В своем выступлении старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Денис Кузнецов обратил внимание военнослужащих третьего периода службы на неотвратимость наказания за совершение указанных преступлений.

После проведения информирования Денис Кузнецов в неформальной обстановке провел беседу с военнослужащими 1 периода срочной службы.

В ходе доверительного разговора военнослужащие рассказали о спокойной психологической и моральной адаптации в воинском коллективе. Ребята довольны службой, а также приятно удивлены отеческим отношением к ним со стороны командиров подразделений и непосредственно руководства полка.

С целью установления информации о реальном положении дел в воинской части старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Денис Кузнецов произвел выборочно телефонные звонки родителям военнослужащих первого периода службы.

В ходе телефонных бесед сообщений о противоправных действиях в отношении их сыновей, а также жалоб на условия их жизни и быта не поступало.

В мероприятии приняли участие более 30 военнослужащих срочной военной службы.

Фото: прокуратура Минской области.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области

Денис Кузнецов