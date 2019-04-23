С 24 по 30 апреля проходит Европейская неделя иммунизации

Источник материала: Светлы шлях

С 24 по 30 апреля 2019 года в Республике Беларусь проходит Европейская неделя иммунизации. Кампания 2019 года посвящена «героям вакцинации». «Герои вакцинации»- это медицинские работники, которые проводят вакцинацию, это родители, которые принимают решение прививать своих детей, и все те, кто интересуется вопросами вакцинопрофилактики и распространяет научно-обоснованную информацию для повышения осведомленности населения.

В эти дни для населения будут организованы консультации педиатров, неврологов, аллергологов, гинекологов, эндокринологов, эпидемиологов. В поликлинике, женской консультации, «школах здоровья», «кабинете здорового ребенка» запланированы лекции, горячие телефонные линии по вопросам иммунопрофилактики. В учреждениях образования проведут беседы, тематические лекции, классные часы, «уроки здоровья».

Иммунизация признана одной из самых успешных и эффективных из всех существующих мер профилактики, сохранения жизни и здоровья людей. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире. Никакие другие мероприятия в области здравоохранения не снизили заболеваемость и смертность настолько эффективно, насколько это сделала вакцинация.

Прививка – наиболее простой, удобный и надежный способ сделать жизнь Ваших детей безопасной, защитить их от таких инфекционных заболеваний как вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, гемофильная инфекция, грипп.

Но именно благодаря проведению профилактических прививок заболеваемость этими инфекциями сегодня снизилась до единичных случаев. Очень важно создать так называемый коллективный иммунитет, который приостановит распространение возбудителя инфекции, попавшего в организм привитого ребенка. Если привитые дети в силу индивидуальных особенностей иммунной системы изредка и болеют ими, то заболевание протекает в легкой форме и без осложнений.

К сожалению, многие родители вспоминают об этом лишь тогда, когда заболеваемость принимает массовый характер и хочется уберечь самых дорогих в мире существ, своих детей, от подстерегающих инфекций. На примере кори можно очень наглядно показать важность массовой вакцинации для предотвращения тяжелых заболеваний.

В прошлом году в странах Европейского региона зарегистрировано 82,5 тыс. случаев кори. При этом 75,8 тыс. случаев (92% всех заболевших в регионе) выявлены в 10 странах. Это Украина (53,2 тыс.), Сербия (5 тыс.), Израиль (2,9 тыс.), Франция (2,9 тыс.), Италия (2,5 тыс.), Россия (3 тыс.), Грузия (2,2 тыс.), Греция (2,2 тыс.), Албания (1,5 тыс.) и Румыния (1,1 тыс.). В Украине в 2018 году на фоне высокого уровня заболеваемости, зарегистрировано 16 летальных исходов.

Вспышки кори регистрировались в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане, а также в странах других регионов мира.

Отказ родителей от прививок своему ребенку нарушает его право на жизнь и здоровье. Ответственность ложится на родителей. Отказ от прививок очень похож на возврат к временам естественного отбора, когда выживал сильнейший, а ослабленный рисковал своим здоровьем и жизнью. Если ребенок не привит, то он: обязательно переболеет корью и будет подвергаться 1% риску умереть от нее и гораздо большему -перенести тяжелое осложнение, вплоть до поражения центральной нервной системы в виде энцефалита; будет мучительно кашлять в течение 2 месяцев при заболевании коклюшем и, не исключено, перенести коклюшный энцефалит; может заболеть дифтерией (вероятность 10-20%), от которой умирает каждый десятый; рискует умереть или остаться на всю жизнь калекой после перенесенного полиомиелита; перенесет эпидемический паротит (свинку) и если это мальчик, то есть перспектива стать бесплодным; может заразиться краснухой, которая при относительно легком течении у детей, в подростковом и более старшем возрасте может вызвать поражение суставов, а у беременных женщин - стать причиной внутриутробного поражение плода; может заразиться гепатитом В с высокой вероятностью развития в последующем хронического гепатита, цирроза или рака.

Медицинские работники обращаются к тем гражданам, которые отказываются от прививок себе и своим детям, без всяких противопоказаний к ним. Подумайте, стоит ли это делать. Не зря же весь цивилизованный мир выделяет огромные средства, чтобы вакцинировать людей, защитить их от грозных болезней! И та статистика, которая приведена выше, свидетельствует о неоценимом значении иммунопрофилактики для здоровья человечества!

Не подвергайте риску здоровье и жизнь Вашего ребенка - не отказывайтесь от прививок! Иммунизация - надёжное оружие в борьбе с опасными инфекциями. Отнеситесь к профилактическим прививкам с полным доверием.

Ирина КОВАЛЬЧУК, помощник врача-эпидемиолога ГУ «Сморгонский зональный ЦГЭ».