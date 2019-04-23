Источник материала: Светлы шлях

Несколько дней назад в редакцию газеты «Светлы шлях» обратилась жительница улицы Тракторной. Она рассказала, что с закрытием на ремонт части улицы Советской стало слишком далеко добираться до остановок общественного транспорта. По ее мнению, расстояние между остановочными пунктами «Улица Тракторная» и «Водозабор» достаточно большое. Положение самой женщины осложняется тем, что часто приходится возить на общественном транспорте сына, которому по состоянию здоровья трудно передвигаться самому. Если бы между этими остановочными пунктами сделали еще один, то было бы намного легче не только нашей читательнице, но и ее соседям, среди которых немало пожилых людей.





Этот вопрос мы переадресовали начальнику отдела ГАИ Александру Борщевскому и директору автопарка №17 Николаю Самойловичу. И получили практически идентичные ответы. Количество остановочных пунктов и расстояние между ними изучались, когда планировали изменение автобусных маршрутов. Между этими остановками находится улица Тракторная, на которой и живет наша читательница. И добавить еще одну автобусную остановку просто негде. Это может создать аварийную ситуацию.

Напоминаем, что ремонтные работы по улице Советской продлятся до сентября этого года. Естественно, это доставляет жителям города определенные неудобства. Но и по разбитому асфальту ездить тоже некомфортно. В этой ситуации из двух зол приходится выбирать меньшее.

Виолетта ВОЙТКО.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта mordovmedia.ru .