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В мае пройти репетиционное тестирование можно только на базе РИКЗ. В институте объяснили почему
24.04.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В мае пройти репетиционное тестирование можно только на базе Республиканского института контроля знаний,
В РИКЗ поясняют: третий, последний, этап РТ проходит в марте-апреле. Однако всегда находятся ребята, которые вспоминают, что неплохо было бы попробовать сдать репетиционное тестирование, когда многие уже регистрируются на ЦТ. Таких людей, говорят специалисты, обычно не много. Для них и появилась возможность написать РТ на базе РИКЗ.
— Для прохождения РТ необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте РИКЗ и внести оплату, — поясняют в РИКЗ. — Регистрация будет открыта по 30 апреля включительно. В мае регистрация осуществляться не будет.
Напомним, 2 мая в стране
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В мае пройти репетиционное тестирование можно только на базе Республиканского института контроля знаний, сообщает сайт РИКЗ. Сделать это получиться до 15 мая...
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