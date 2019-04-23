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В Могилеве завершился отопительный сезон - самый долгий за последние годы
24.04.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 23 апреля начали отключать отопление в больницах, школах, детсадах,
Отключение отопления в учреждениях образования, здравоохранения, музеях, библиотеках, госархивах происходит в последнюю очередь. Тепло в квартиры перестало поступать 19 апреля. Таким образом, отопительный сезон 2018−2019 в Могилевской области закончен. Он
Например, отопительный сезон 2017−2018 продлился 188 дней: он
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Он начался 4 октября и продлился 201 день.
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