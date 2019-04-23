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В Могилеве завершился отопительный сезон - самый долгий за последние годы

24.04.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 23 апреля начали отключать отопление в больницах, школах, детсадах, сообщается на сайте горисполкома. Такое решение приняли в связи с прогнозом погоды.

Отключение отопления в учреждениях образования, здравоохранения, музеях, библиотеках, госархивах происходит в последнюю очередь. Тепло в квартиры перестало поступать 19 апреля. Таким образом, отопительный сезон 2018−2019 в Могилевской области закончен. Он начался 4 октября и продлился 201 день — дольше, чем два предыдущих.

Например, отопительный сезон 2017−2018 продлился 188 дней: он начался 7 октября и завершился 13 апреля. Предыдущий был еще короче — 181 день, так как длился с 5 октября по 4 апреля.

 
Теги: Могилев
 
 
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