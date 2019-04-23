Что за учения отрабатывали около сотни спасателей ночью в метро

Источник материала: Tut.by

В ночь на 24 апреля около сотни спасателей отрабатывали учебную чрезвычайную ситуацию в минском метро. Подробности сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

По легенде, спасатели ликвидировали пожар в электропоезде на перегоне между станциями «Московская» и «Парк Челюскинцев», по техническим причинам состав уехать на станцию не мог.

Горение было с большим дымом в первом вагоне, были пострадавшие, двое — без сознания. По номеру «101» пассажиры сообщали о происшествии.







































Спасатели отработали взаимодействие подразделений МЧС с другими службами, организацию связи, работу с дежурным персоналом метро. А еще — навыки спасения людей из тоннеля, тушение возгорания поезда.

Накануне учений спасатели попросили горожан «не пугаться большого количества техники МЧС» у станций метро. Учения проводили с полуночи до 03.30, на станциях метро «Московская» и «Парк Челюскинцев».