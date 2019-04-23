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Что за учения отрабатывали около сотни спасателей ночью в метро
24.04.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь на 24 апреля около сотни спасателей отрабатывали учебную чрезвычайную ситуацию в минском метро. Подробности
По легенде, спасатели ликвидировали пожар в электропоезде на перегоне между станциями «Московская» и «Парк Челюскинцев», по техническим причинам состав уехать на станцию не мог.
Горение было с большим дымом в первом вагоне, были пострадавшие, двое — без сознания. По номеру «101» пассажиры сообщали о происшествии.
Спасатели отработали взаимодействие подразделений МЧС с другими службами, организацию связи, работу с дежурным персоналом метро. А еще — навыки спасения людей из тоннеля, тушение возгорания поезда.
Накануне учений спасатели
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По легенде, спасатели ликвидировали пожар в поезде на перегоне между станциями «Московская» и «Парк Челюскинцев».
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