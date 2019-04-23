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До +25°С ожидается в Беларуси 25 апреля

24.04.2019 11:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, преимущественно без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, местами - от 0 до плюс 3 градусов. Днем будет 19-25 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, преимущественно без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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