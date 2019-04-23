Быль Чернобыля

Источник материала: Навiны Палесся



В 2019 году исполняется 33 года одной из крупнейших техногенных катастроф – аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года в ходе испытаний, проводимых на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии.

Спустя тридцать три года после чернобыльской аварии, нельзя думать о ней как о событии, которое осталось в прошлом.

Эта катастрофа продолжает оказывать негативное воздействие на все сферы жизнедеятельности. И сегодня нельзя быть уверенным в том, что самые страшные последствия для здоровья людей уже позади.

В силу ряда причин относительная тяжесть последствий аварии для нашей страны оказалась значительно большей, чем для соседних государств. Поэтому применительно к Беларуси случившееся в ночь на 26 апреля 1986 года уместно характеризовать терминами «катастрофа» или «национальное бедствие».

Территория Столинского района, наряду с другими районами республики, подверглась значительному радиоактивному загрязнению в результате произошедшей катастрофы. На сегодняшний день 47 населенных пунктов Столинского района включены в перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, в том числе 42 населенных пункта отнесены к зоне проживания с периодическим радиационным контролем и 5 населенных пунктов к зоне с правом на отселение.

На 1 января 2019 года в населенных пунктах находящихся в зоне радиоактивного загрязнения проживало 44 тыс. человек.

Сегодня, спустя 33 года после чернобыльской аварии, можно с уверенностью утверждать, что жизнь в загрязненных районах стабильно улучшается. Тем не менее, масштабы катастрофы таковы, что проблема преодоления ее последствий еще десятки лет будет актуальной для Беларуси. Государством уделяется пристальное внимание проблемам, связанным с ликвидацией и минимизацией последствий этой масштабной аварии. На это направлены огромные финансовые средства. Так, только на 2019-2020 годы планируется использовать 1,2 млрд. белорусских рублей

.За время, прошедшее после катастрофы на Чернобыльской АЭС, на пострадавших территориях района осуществлен ряд широкомасштабных мероприятий, направленных на минимизацию последствий катастрофы, проводится планомерная работа по реализации мероприятий, предусмотренных очередной Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2016 — 2020 года и решению социально-значимых проблем для населения, проживающего на загрязненных территориях. Ее приоритетами по-прежнему остаются восстановления здоровья и улучшение качества жизни пострадавшего населения, реабилитация загрязненных территорий.

Государством делается все возможное, чтобы помочь населению загрязненных, в результате аварии на Чернобыльской АЭС, территориях выращивать и получать в своих личных подсобных хозяйствах как можно более чистую продукцию. Однако, очень многое в решении этого вопроса зависит от сознательности и исполнительности самого населения в соблюдении требований радиационной безопасности при проживании на загрязненной радионуклидами территории.

Особое внимание и осторожность следует уделять и проявлять при заготовке дикорастущих ягод и грибов в лесных массивах загрязненных территорий нашего района. А таких у нас большинство.

Если на пахотных землях, пастбищах и сенокосах проводятся необходимые работы по их окультуриванию, то лесные массивы, в которых население собирает грибы и ягоды, часто в нарушение правил безопасного проживания на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территориях, проводит выпас коров и заготовку кормов, остаются в первоначальной степени загрязнения радионуклидами. Слой лесной подстилки удерживает значительную часть радионуклидов вблизи поверхности почвы.

В настоящее время дары леса являются основным по значимости источником поступления радионуклидов в организм человека. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы около 40% исследованных грибов и более 20% лесных ягод на Столинщине были непригодны к употреблению пищу из-за превышения в них допустимого уровня содержания радионуклидов цезия. Сбор населением в запрещенных и неизвестных местах, отсутствие у населения желания подвергать их радиологическому контролю, последующая несанкционированная продажа и употребление в пищу этой лесной продукции — прямая угроза здоровью населения.

Поэтому, большой вклад в накопление внутренней дозы облучения вносят грибы и дикорастущие ягоды, употребляемые в рацион питания без проведения радиометрического контроля.

На текущем этапе основной задачей по уменьшению поступления радионуклидов в организм человека является получение чистой продукции в личных подсобных хозяйствах и исключение использования населением загрязненных “даров леса” и мяса диких животных.

Как показывают результаты радиационного контроля, получение абсолютно чистой продукции на загрязненных радионуклидами территориях, пока остается проблемным, поэтому существует необходимость дальнейшего проведения защитных мероприятий, обеспечивающих получение в личных подсобных хозяйствах района продукции с уровнями содержания радионуклидов, не превышающими установленные нормативы. Проведение радиационного контроля продукции из ЛПХ остается актуальным и на сегодняшний день.

Выполнение всего комплекса заданий Госпрограммы обеспечит надежную социальную и медицинскую защиту населения, будет способствовать возрождению пострадавших от чернобыльской катастрофы земель. В этом состоит суть стратегии дальнейшего развития пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов Беларуси.

Государственное учреждение

«Столинский районный центр гигиены и эпидемиологии»