Минтруда предлагает не платить страховку работникам, получившим травму в пьяном виде

Министерство труда и социальной защиты подготовило комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда. Одним из нововведений может стать пересмотр страховых выплат при получении травм или смерти рабочих, находящихся в алкогольном опьянении.

Накануне прошло заседание президиума Совета министров, на котром обсуждался вопрос охраны труда и травматизм на работе.

"Государственными органами и организациями должны быть выработаны действенные меры, позволяющие обеспечить безусловное соблюдение требований по охране труда с применением строгих мер ответственности. В соответствии с поручением Главы государства Минтруда и соцзащиты подготовлен комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасных условий труда", - отметил в ходе заседания премьер-министр Сергей Румас.

Предлагаемые новшества представила Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"Главное направление - сокращение ручного труда. Будем также предлагать механизмы экономической заинтересованности работодателя - это прежде всего совершенствование системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве. На наш взгляд, надо посмотреть на усиление дифференциации страховых тарифов в зависимости от степени профессиональных рисков", - сообщила Ирина Костевич.

Среди предложений - скорректировать механизмы льгот и надбавок к страховым тарифам, пересмотреть страховые выплаты при получении травм на производстве, если пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба правительства.

"Предлагаем рассмотреть возможность не осуществлять страховых выплат, если человек получил травму или погиб по причине того, что находился в алкогольном опьянении", - добавила министр. По ее оценке, наибольшие профессиональные риски с точки зрения травматизма в горнодобывающей отрасли, сферах строительства, транспорта, в сельском хозяйстве и лесном секторе.

Причиной подготовки дополнительных мер для безопасных условий труда стала негативная тенденция роста уровня производственного травматизма: в 2018 году по сравнению с 2017-м существенно выросла численность работников, погибших или травмированных на производстве (погибших - на 29 человек, тяжело травмированных - на 107 человек, получивших другие травмы - на 195 человек).