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Унитаз сломался и поднялась температура. Куда звонить?! (Выживаем без родителей)
24.04.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вкрутить лампочку самому нет никакой проблемы. Но вот если чайник почему-то не хочет кипятить воду, а бачок — смывать, то надо призывать высшие силы. Какие? Уж точно не родителей: во-первых, они в другом городе или у них свои дела, во-вторых, не всю же жизнь так делать. Рассказываем, как справиться с этим всем в одиночку, вооружившись телефоном. Уф.
Дома
Начнем с глобальных вопросов, которые зависят не от нас, а от ведомств. Перебои с горячей водой или вообще с любой? Что-то не то с отоплением? Звоним в 115 — это единый и (что важно) круглосуточный номер для Минска. Услуга платная, но будет не больно: расчет идет по повременной оплате Белтелекома — чуть больше, чем полкопейки за минуту.
Горячие линии есть и для других областей. Список номеров можно посмотреть
Сантехника
Вообще, вызвать сантехника можно в своем ЖЭС: там есть такая платная услуга. Или можно все по тому же номеру 115 с 7 утра до 11 вечера. Если успеть позвонить до часа дня, выполнить заявку
Электрика
Специалиста «по проводке» можно тоже вызвать из ЖЭСа, и это тоже не очень дорого. Вопрос лишь в том, что вам нужно. Сменить розетку, подключить электричество или проконсультировать может любой.
Если случилось что-то серьезное — например, что-то коротнуло и дымится в щитке, — надо позвонить в МЧС. Их круглосуточные номера: 101 или 112.
Если же дыма нет, но все равно ты понимаешь, что дело нешуточное, набирай в Минские кабельные сети по дежурным городским номерам: 284−39−84, 288−16−04. А вообще телефоны аварийных служб (газ, лифт и так далее) находятся
Ремонт
С мелким ремонтом лучше всего справится специализированный сервис. В интернете их много. Ищите подходящий вам по отзывам и ценам — если загуглить «мастер на час», увидите множество вариантов.
Тело
Унитазы-унитазами, но и мы сами тоже ломаемся. В прямом смысле. Ну вот сломал руку — что делать? Смотри.
Понятно, что не всегда сам определишь, что с тобой. Болит живот — это острое желудочно-кишечное или нет? Но если чувствуешь, что дело плохо — звони. Кстати, при головокружении, отравлении, небольших ожогах, травмах и ушибах, обострении хронического заболевания рекомендуется идти к врачу самостоятельно, но во время, когда они не работают, тоже можно вызывать скорую.
В случаях, когда «дело терпит» обращайся в поликлинику. Какую? Если ты из Минска, то — по месту жительства, если нет — тебя ждет 33-я студенческая поликлиника. Заказать талон сейчас можно онлайн (вот
Не студент? Не закреплен за ближайшей поликлиникой, потому что живешь на съемной квартире? Готовься к трудностям: право требовать врача из ближайшей поликлиники ты имеешь, но иногда за него придется побороться с регистратурой.
На улице
Не каждый заморочится по недостаткам двора. Но если это ты — круто. Сейчас разберемся, куда звонить и писать.
Лучше всего пользоваться сервисом 115.бел: не нужно никуда звонить, просто можно написать электронное обращение. К примеру, если у тебя во дворе не хватает контейнеров для мусора (в том числе для раздельного сбора), нажми «Сообщить о проблеме», затем выбери категорию «Дворовые территории | Благоустройство территории» и там уже — «Техническое состояние контейнеров для сбора отходов». Готово.
Точно так же можно сообщить о любой проблеме: яма на дороге, отсутствие тротуара, отсутствие освещения в подъезде, не работает лифт или поврежден его корпус — все это решается через 115.бел.
Некоторые мелкие вопросы касаются непосредственно ЖЭСа или ТС. Например, уборка придомовой территории. Если по этому пункту есть вопросы — попробуй сначала обратиться туда. Вдруг что-то изменится?
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Разбираемся, как вести себя в экстренных (или просто неприятных) ситуациях.
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