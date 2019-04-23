Унитаз сломался и поднялась температура. Куда звонить?! (Выживаем без родителей)

Источник материала: Tut.by

Вкрутить лампочку самому нет никакой проблемы. Но вот если чайник почему-то не хочет кипятить воду, а бачок — смывать, то надо призывать высшие силы. Какие? Уж точно не родителей: во-первых, они в другом городе или у них свои дела, во-вторых, не всю же жизнь так делать. Рассказываем, как справиться с этим всем в одиночку, вооружившись телефоном. Уф.

Дома

Начнем с глобальных вопросов, которые зависят не от нас, а от ведомств. Перебои с горячей водой или вообще с любой? Что-то не то с отоплением? Звоним в 115 — это единый и (что важно) круглосуточный номер для Минска. Услуга платная, но будет не больно: расчет идет по повременной оплате Белтелекома — чуть больше, чем полкопейки за минуту.

Горячие линии есть и для других областей. Список номеров можно посмотреть здесь . Не все из них работают круглосуточно, увы.

Сантехника

Вообще, вызвать сантехника можно в своем ЖЭС: там есть такая платная услуга. Или можно все по тому же номеру 115 с 7 утра до 11 вечера. Если успеть позвонить до часа дня, выполнить заявку обещают в тот же день.

Электрика

Специалиста «по проводке» можно тоже вызвать из ЖЭСа, и это тоже не очень дорого. Вопрос лишь в том, что вам нужно. Сменить розетку, подключить электричество или проконсультировать может любой.

Если случилось что-то серьезное — например, что-то коротнуло и дымится в щитке, — надо позвонить в МЧС. Их круглосуточные номера: 101 или 112.





Если же дыма нет, но все равно ты понимаешь, что дело нешуточное, набирай в Минские кабельные сети по дежурным городским номерам: 284−39−84, 288−16−04. А вообще телефоны аварийных служб (газ, лифт и так далее) находятся здесь .

Ремонт

С мелким ремонтом лучше всего справится специализированный сервис. В интернете их много. Ищите подходящий вам по отзывам и ценам — если загуглить «мастер на час», увидите множество вариантов.

Тело

Унитазы-унитазами, но и мы сами тоже ломаемся. В прямом смысле. Ну вот сломал руку — что делать? Смотри. Есть такое Постановление Совета Министров, где черным по белому прописаны все случаи, когда необходимо вызывать «Скорую помощь». Например, там речь идет о острых желудочно-кишечных инфекционных заболеваниях, острые воспалительные процессы и травмы уха, горла, носа, острый аппендицит, кровотечения, переломы, ушибы, ожоги, обморожения и так далее. Это мы выделили только то, что более вероятно может настигнуть в юном возрасте.

На всякий случай напоминаем: «Скорую» вызываем по номеру 103.

Понятно, что не всегда сам определишь, что с тобой. Болит живот — это острое желудочно-кишечное или нет? Но если чувствуешь, что дело плохо — звони. Кстати, при головокружении, отравлении, небольших ожогах, травмах и ушибах, обострении хронического заболевания рекомендуется идти к врачу самостоятельно, но во время, когда они не работают, тоже можно вызывать скорую.

Кстати, бывает такое, что к специалисту надо срочно, а талонов нет на ближайший месяц. Что делать? Попробуй зайти во вкладку «Платные услуги» на сайте своей поликлинике: увидишь, что цены там очень демократичные, а записей, как правило, меньше. В случае надобности это удобно.

В случаях, когда «дело терпит» обращайся в поликлинику. Какую? Если ты из Минска, то — по месту жительства, если нет — тебя ждет 33-я студенческая поликлиника. Заказать талон сейчас можно онлайн (вот здесь ), но сработать это может не всегда. Если доступного варианта система не предлагает, попробуй позвонить — тогда будешь точно уверен (-а), что сделал (-а) все, что мог (-ла).





Лайфхак: обычно врача на дом можно вызвать только при повышенной температуре больного. Но бывают случаи, когда и без температуры чувствуешь себя хуже некуда и понимаешь: до поликлиники не дойдешь, а если дойдешь — станет совсем печально. В таком случае просто скажи по телефону, что ночью была температура 38, теперь вот сбилась, но все еще плохо. Врач придет.

Не студент? Не закреплен за ближайшей поликлиникой, потому что живешь на съемной квартире? Готовься к трудностям: право требовать врача из ближайшей поликлиники ты имеешь, но иногда за него придется побороться с регистратурой.

На улице

Не каждый заморочится по недостаткам двора. Но если это ты — круто. Сейчас разберемся, куда звонить и писать.

Лучше всего пользоваться сервисом 115.бел: не нужно никуда звонить, просто можно написать электронное обращение. К примеру, если у тебя во дворе не хватает контейнеров для мусора (в том числе для раздельного сбора), нажми «Сообщить о проблеме», затем выбери категорию «Дворовые территории | Благоустройство территории» и там уже — «Техническое состояние контейнеров для сбора отходов». Готово.

Точно так же можно сообщить о любой проблеме: яма на дороге, отсутствие тротуара, отсутствие освещения в подъезде, не работает лифт или поврежден его корпус — все это решается через 115.бел.

Некоторые мелкие вопросы касаются непосредственно ЖЭСа или ТС. Например, уборка придомовой территории. Если по этому пункту есть вопросы — попробуй сначала обратиться туда. Вдруг что-то изменится?