Прима: главный принцип - попытаться найти решение по каждому обращению граждан

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Виталий Прима. Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытаться решить проблему человека, отнестись к нему без формализма - главный принцип в работе с обращениями граждан. Такое мнение журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима во время приема граждан в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Послании глава государства определил приоритеты развития Беларуси на ближайшую перспективу. Основной мотив - все действия и решения должны быть ориентированы на создание условий для развития человека, общества, страны. И мы реализуем такие подходы в том числе в рамках приема граждан - стараемся рассмотреть вопросы не только с точки зрения соблюдения законодательства, нормативных актов, но, в первую очередь, помочь человеку. Найти варианты решения его ситуации, исключить формализм, поверхностный подход", - отметил Виталий Прима.

Подтверждением тому, например, стало рассмотрение вопроса общественного деятеля, мотивационного тренера и предпринимателя из Орши Алексея Талая, который в 16 лет пострадал от взрыва мины времен Великой Отечественной войны и лишился рук и ног. Он обратился с просьбой посодействовать в выделении арендного помещения ему и его семье (в том числе четырем детям) в Минске. "Судьба забросила в паралимпийскую сборную по плаванию, кроме того, большие планы общественной работы в столице", - пояснил свой переезд Алексей Талай. "Мы вчера обсуждали ваш вопрос. Законодательство говорит одно. Но мы все и я лично восхищены работой, которую вы проводите, по демонстрации возможностей человека, вашей активной жизненной позицией. И на вашем примере - популяризации Беларуси за рубежом. Я читал статьи в индийской прессе после вашего визита туда. Мы будем искать пути решения вашего вопроса. Начнем, наверное, с Министерством спорта и туризма. И будем двигаться дальше. Я считаю, что мы должны что-то сделать, чтобы помочь вам и вашей семье", - пообещал Виталий Прима.

Также помощник Президента отметил неравнодушие граждан, которые стремятся сделать любимый город лучше, вносят свои инициативы. Так, жители квартала в районе улиц Свердлова-Ульяновской в Год малой родины предложили "установить контакты, чтобы долгосрочно работать по ряду вопросов". А для начала изложили свои замечания по поводу незаконной предпринимательской деятельности водителей маршрутных автобусов по ул. Кирова. "Они концентрируют людей в неположенных местах, образуют стихийный автовокзал. С двух сторон вдоль улицы вытоптаны газоны", - привели аргументы заявители. "Я знаю эту проблему, наблюдал. Это вопрос комплексный. Мы будем контролировать и решать проблему", - заверил Виталий Прима.

"Под видом нерегулярных перевозок отдельные компании осуществляют регулярные перевозки. Скорее всего, это может рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность. Если так, то лица, ведущие эту деятельность, должны быть привлечены к ответственности, - прокомментировал позже журналистам помощник Президента. - Кроме того, от стихийных автовокзалов страдает прилегающая территория. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках действующего законодательства, с привлечением всех заинтересованных министерств и ведомств".

Всего на прием записались 13 граждан и инициативных групп. Озвученные ими вопросы касались спорных земельных, трудовых отношений (непродления контракта или увольнения с нарушениями), строительства подземного паркинга вблизи жилого дома, выделения жилья в Минске, благоустройства дворовой территории, отлова бездомных животных.

Бывший работник Минского домостроительного комбината пожаловался, что наниматель уволил его в возрасте около 59 лет (чуть более, чем за 2 года до пенсии), несмотря на условия тарифного договора. И, по утверждению заявителя, - на основании "сфабрикованных" фактов нарушения им трудового законодательства. "Берите все документы, приезжайте в комитет по труду, занятости и социальной защиты. Хотим свежим взглядом посмотреть на вашу проблему. Подготовим мое обращение в адрес генерального прокурора с учетом мнения юристов комитета, чтобы еще раз рассмотреть ваш вопрос. Чтобы все было справедливо, как и говорит Президент", - сказал Виталий Прима.

Целая делегация жильцов дома №4/2 по 2-му переулку Р.Люксембург обратилась с просьбой прекратить строительство подземного паркинга на придомовой территории. "Уже 4 месяца нет ответа, а стройка идет. Машины стоят в 6 метрах от окон нашего дома. В нем живет 300 человек, 72 ребенка. Где им играть, чем дышать?" - жаловались люди. "Законодательство должно соблюдаться. Мы ваши документы тщательно рассмотрим, потому что безопасность - прежде всего", - подчеркнул Виталий Прима и поручил комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома в недельный срок сформировать рабочую группу, привлечь все заинтересованные структуры для проверки указанных заявителями нарушений с выездом на место.

Некоторые заявители по целому часу рассказывали помощнику Президента о наболевших проблемах. Но каждый был выслушан, каждый вопрос взят на контроль.-0-