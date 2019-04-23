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В парке Уго Чавеса установили детские аттракционы
24.04.2019 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в парке Уго Чавеса появится небольшой парк аттракционов. Планируется, что работать он начнет на этой неделе.
На пустыре в парке Уго Чавеса в Каменной Горке появится небольшой парк на девять аттракционов. По словам рабочих, он начнет работу в ближайшую субботу. Карусели осталось распаковать, подключить и расставить по местам. Будет в парке аттракционов и 5D-кинотеатр.
Аттракционы здесь будут работать постоянно, говорят рабочие. Установила их частная компания «Детские аттракционы».
Напомним, парк Уго Чавеса благоустроили в 2017 году в Минске, тогда здесь появилась детская площадка и спортивные тренажеры, скамейки и фонари.
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Они должны начать работать на этой неделе
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