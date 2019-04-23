В парке Уго Чавеса установили детские аттракционы

Источник материала: Tut.by

В Минске в парке Уго Чавеса появится небольшой парк аттракционов. Планируется, что работать он начнет на этой неделе.





На пустыре в парке Уго Чавеса в Каменной Горке появится небольшой парк на девять аттракционов. По словам рабочих, он начнет работу в ближайшую субботу. Карусели осталось распаковать, подключить и расставить по местам. Будет в парке аттракционов и 5D-кинотеатр.

Аттракционы здесь будут работать постоянно, говорят рабочие. Установила их частная компания «Детские аттракционы».





















Напомним, парк Уго Чавеса благоустроили в 2017 году в Минске, тогда здесь появилась детская площадка и спортивные тренажеры, скамейки и фонари.