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«Думал, что просто помогаю». Бизнесмен спустя 3 года сообщил КГБ, что передавал деньги Доморацкому

24.04.2019 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде по делу бывшего заместителя главы Минска Андрея Доморацкого допросили ключевого свидетеля — бизнесмена Дмитрия Володько, который, по версии следствия, передал чиновнику взятку 2,5 тысячи долларов. В обвинении указано, что преступление совершено в 2015 году, однако явку с повинной Володько написал через три года, в 2018-м, когда его вызвали в КГБ по делу другого фигуранта, Сергея Барисевича — бывшего начальника Главного управления потребительского рынка, он уже приговорен к 14 годам колонии за получение взяток на сумму свыше 170 тысяч долларов.


Андрей Доморацкий

Дмитрий Володько — директор ООО «Салгар», но раньше был руководителем универсама «Брест» в Минске. В 2013, по его словам, по рабочим вопросам познакомился с Андреем Доморацким. Отношения с бывшим чиновником он называет приятельскими — «общались, выезжали на природу». В 2015 году, по словам свидетеля, к нему обратился Садовский — директор компании «Фудстайл», который хотел разместить всесезонное кафе Golden coffee по улице Кирова, в доме, который является историко-культурной ценностью.

— Мы с Садовским приятели, живем на одной улице в Фаниполе, — пояснил Володько. — Он знал, что я знаком с Домарацким, просил узнать, можно ли через него решить вопрос. Вообще это вопрос непростой, одного шаблона нет: кто-то решает через Мингорисполком, кто-то — через ЖРЭО. Я предупреждал, что решения только Доморацкого недостаточно.

Ранее в суде заслушали свидетеля Ольгу Гаврильчик, заместителя начальника главного управления торговли. Она подтвердила, что по заявлению Садовского Мингорисполком принял решение разрешить установку кафе, однако в резолюции за подписью Доморацкого были указаны условия — предоставить все документы, урегулировать вопросы с жителями дома, получить разрешение от управления архитектуры и Министерства культуры. То есть только решения управления торговли было недостаточно в данном случае. Данных о том, что чиновники других ведомств получали взятки по данному вопросу, нет.


— А почему Садовский к вам обратился? — уточнил у Володько гособвинитель. — Почему он сам не мог решить вопрос?

— Мне непонятно его поведение.

— Как обсуждали, что нужно деньги передать?

— Затрудняюсь ответить. Доморацкий об этом не знал, это было желание Садовского.

Дальше, по словам свидетеля, он обратился к Андрею Домрацкому, тот сказал, что Садовский должен отправить в Мингориполком письменное обращение.

— Денежные средства передавали Доморацкому? — спросил прокурор.

— Да. Те, что Садовский мне передавал, 1,5 тысячи долларов.

В суде Дмитрий Володько не мог четко ответить ни на один вопрос: почему именно такая сумма, когда именно Садовский дал ему деньги, были ли они завернуты во что-то, обсуждал ли он передачу взятки и вопрос Садовского с Доморацким по телефону перед встречей и, наконец, когда и при каких обстоятельствах он передал взятку чиновнику.

— Во-первых, переживаю. Во-вторых, прошло три с половиной года — не помню, — заявил он.

Прокурор все-таки уточнил, как Доморацкий отреагировал на взятку. Может, пытался отказаться? Может, уточнял, за что?

— Затрудняюсь ответить, потому что не помню реакции. Думаю, и так было понятно, за что деньги. Других вопросов у нас с ним не было.

После этого, казалось бы, вопрос Садовского должен был решен положительно. Но он получил отрицательный ответ из Мингорисполкома.

— Садовский еще раз к вам обращался? — спросил гособвинитель у Володько.

— Да, по телефону говорил, что надо уточнить, почему ответ отрицательный. Говорил: пожалуйста, поговори с человеком (Доморацким — прим.ред.), я добавлю. Доморацкий сказал, что нужно отправить повторное обращение.

При этом Володько говорит, что не предупреждал чиновника, что ему доплатят. По его словам, в один из дней Доморацкий приехал в офис к Дмитрию Володько. Точную причину визита свидетель назвать не может. Говорит, что много раз обращался к нему по вопросу пристройки к своему офису. Хотя до этого в суде заявил, что у него с Доморацким был только один вопрос — кафе для Садовского. Во время встречи Володько решил дать чиновнику еще тысячу долларов — из своих денег. А Садовский, по его словам, вечером ему вернул «долг». По этому эпизоду свидетель снова ничего толком не помнит: ни почему именно такая сумма, ни как были упакованы деньги, ни в каком именно месте он их передал, ни что ему на это ответил Андрей Доморацкий.

Адвокат Дмитрий Горячко уточнил, был ли знаком Дмитрий Володько с Сергеем Барисевичем, который сначала был подчиненным обвиняемого, а потом Доморацкий занял его место — начальника Главного управления потребительного рынка. Барисевич был осужден на 14 лет лишения свободы за поборы со школьных столовых и магазинов, сумма взяток превышает 170 тысяч долларов. Важный момент — обвинение Доморацкого не связано с уголовным делом Барисевича, хотя последний в суде рассказывал, что это начальник организовал систему поборов. В деле Доморацкого нет подтверждения этой информации.

— Барисевича знал, — ответил Володько.

— Тесно общались? — уточнил защитник.

— Недостаточно.

— Вы ездили вместе в Америку?

— Да, ездили.

— В КГБ вас доставили или вы сами пришли?

— Сам.

— Каким образом? И почему летом 2018 года, спустя три года?

— Ну, меня пригласили побеседовать по Барисевичу.

— И о чем беседовали?

— Затрудняюсь сказать.

— Следователь спрашивал у вас, давали ли вы взятки Барисевичу?

— Затрудняюсь ответить. Возможно, частично что-то было.

— Когда вы решили рассказать, что давали взятки Доморацкому?

— В процессе допроса по Барисевичу.

— Сразу? На первом допросе?

— Нет, не помню.

— Но не в первый же день?

— Да, не в первый, меня несколько раз допрашивали.

— Вопрос о взятках Доморацкому был поднят с подачи КГБ?

— Затрудняюсь ответить.

— Вы понимали, что совершаете преступление, даете взятку?

— Думал, что просто помогаю, благодарю человека. Мне так казалось.

— А как вы для себя объясняли, что вас попросили передать деньги?

— Взял и передал.

— Вы не считали это взяткой?

— Не уделял этому внимания.

— Почему вы ждали с 2015 до 2018 года?

— Не могу объяснить.

Судья Татьяна Оковитая уточнила:

— Вы понимали, что передавали деньги должностному лицу?

— На тот момент не осознавал.

— А в связи с чем вы тогда решили написать явку с повинной? (Володько написал чистосердечное признание в 24 июля 2018 года, Доморацкий на тот момент уже третий месяц сидел в СИЗО КГБ — Прим.Ред.)

— А потом осознал, что это противозаконно.

Обвиняемый Доморацкий тоже задал вопрос свидетелю.

— На очной ставке вы рассказали мне, что вас задерживали. Было такое?

— Нет, — ответил Володько.

В суде также зачитали явку с повинной, которую оставил Дмитрий Володько. При следователе бизнесмен гораздо лучше помнил обстоятельства совершения преступления. Согласно тексту заявления, Володько спрашивал у Доморацкого, может ли он решить вопрос Садовского, предупреждал, что «люди отблагодарят». Первый раз деньги передавал в районе улицы Ленинградской (точный адрес не указывается, с поличным Доморацкий задержан не был) — 1,5 тысячи долларов, положил конверт в папку чиновника. Второй раз — «понял, что надо отблагодарить Доморацкого» и даже заложил свои деньги — тысячу долларов.

— Из СМИ узнал о задержании Доморацкого, поэтому решил написать явку с повинной, — указал в своем заявлении Володько. — В содеянном чистосердечно раскаиваюсь, вину признаю полностью.

В суде зачитали и его показания, которые он дал следствию. На вопрос прокурора, почему тогда он точно называл даты встреч, а сегодня в суде может назвать разве что «летом», «осенью», Володько пояснил:

— Даты могли быть из разговоров, когда нас прослушивали.

— А вы точно передавали деньги Доморацкому, а не присвоили их себе? — уточнил адвокат.

— Да, передавал.

— А чем можете объяснить, что после передачи первой суммы, 1,5 тысячи долларов, из Мингорисполкома пришел отрицательный ответ?

— Ничем. Мы с Садовским соседи. Я такими вещами не занимаюсь.

— Перед очной ставкой вы извинялись перед Доморацким, говорили, что вас подставили. Было такое?

— Извинялся, что вышла такая ситуация, что я пошел к Садовскому.

Привлекут ли к ответственности Володько за дачу взятки? Нет. По данному делу он проходит как свидетель. По закону, человек, давший взятку, освобождается от уголовной ответственности, если после дачи взятки он добровольно заявил в правоохранительные о содеянном (ст. 431 УК).

Садовский на допрос сегодня не явился, прислал заявление в суд, что находится в отпуске. Однако во время допроса Володько присутствовала адвокат Садовского Алла Господарик.

Напомним, Андрея Доморацкого обвиняют сразу по трем коррупционным статьям. Первое — получение взятки на сумму 2.5 тысячи долларов за помощь в благоприятном решении вопроса по размещению летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске. Второе — злоупотребление властью — отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 млн рублей, однако в обвинении не указано, где в итоге оказались эти деньги. Третье — незаконное получение премии на сумму порядка 1 тысячи долларов за искусственно завышенные показатели работы ГУПРа. Премию, кстати, согласовал бывший мэр Минска Андрей Шорец. Таким образом, следствие насчитало, что Доморацкий, занимая должность сначала замглавы города, а потом начальника ГУПР, преступным путем получил примерно 3.5 тысячи долларов. Бывший чиновник в суде заявил, что не признает вину ни по одному эпизоду.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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