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Средний размер трудовых пенсий с 1 мая составит Br411,5
24.04.2019 13:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате перерасчета с 1 мая средний размер трудовых пенсий составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
В соответствии с указом Президента от 23 апреля 2019 года №156
В Минтруда подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.
При этом надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерассчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.-0-
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате перерасчета с 1 мая средний размер трудовых пенсий составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4, сообщили БЕЛТА в...
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