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Средний размер трудовых пенсий с 1 мая составит Br411,5

24.04.2019 13:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате перерасчета с 1 мая средний размер трудовых пенсий составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом Президента от 23 апреля 2019 года №156 "О повышении пенсий" с 1 мая в Беларуси будут перерассчитаны трудовые пенсии.

В Минтруда подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

При этом надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерассчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате перерасчета с 1 мая средний размер трудовых пенсий составит Br411,5, средний размер пенсии по возрасту - Br418,4, сообщили БЕЛТА в...
 
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