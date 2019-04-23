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15-летний подросток, которого разыскивали в Минске, найден в Орше
24.04.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Разыскиваемого 15-летнего минчанина Алекся Малашко нашла милиция. Подробности
По сведениям милиции, парня нашли в Орше. В отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Вчера мы писали о
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В отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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