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15-летний подросток, которого разыскивали в Минске, найден в Орше

24.04.2019 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разыскиваемого 15-летнего минчанина Алекся Малашко нашла милиция. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По сведениям милиции, парня нашли в Орше. В отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вчера мы писали о розыске 15-летнего минчанина Алексея Малашко. Сообщалось, что подросток пропал 22 апреля. Парень ушел из социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района г. Минска» и его местонахождение не было известно.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
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