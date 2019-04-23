15-летний подросток, которого разыскивали в Минске, найден в Орше

Источник материала: Tut.by

Разыскиваемого 15-летнего минчанина Алекся Малашко нашла милиция. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

По сведениям милиции, парня нашли в Орше. В отношении него противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вчера мы писали о розыске 15-летнего минчанина Алексея Малашко. Сообщалось, что подросток пропал 22 апреля. Парень ушел из социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района г. Минска» и его местонахождение не было известно.