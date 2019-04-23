Земельный вопрос в центре внимания

Источник материала: Газета Авангард





На очередном приеме граждан, который провел глава района, наиболее актуальным был земельный вопрос. С ним к председателю райисполкома обратился житель района, который занимается ведением фермерского хозяйства.

Всего на прием записались 6 человек, вопросы четверых граждан, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства района и трудового законодательства, были разрешены еще до начала приема.

Непосредственно на приеме от жителя агрогородка Кривск поступил вопрос о выделении земли для ведения фермерского хозяйства. Также его интересовало, как, не нарушая установленное законодательство, можно приступить к обработке пустующей земли до полного оформления соответствующих документов. Мужчина коснулся темы приобретения неиспользуемых объектов разборки, находящихся в собственности сельхозпредприятий, и дальнейшей рекультивации земель, покупки металлолома, который сдается хозяйствами на переработку, в частности сельскохозяйственных агрегатов. По всем вопросам мужчине были даны исчерпывающие разъяснения.





Ольга МАРЦЕЛЕВА

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