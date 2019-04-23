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По отпечаткам пальцев, следам обуви и даже запаху. Эксперт-криминалист Анастасия Малушкевич рассказывает о специфике работы

24.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

22 апреля 2013 года Президент подписал Указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. На днях очередной день рождения отметил экспертно-криминалистический сектор по Кореличскому району Новогрудского межрайонного отдела, сотрудниками которого являются старший эксперт, майор юстиции Александр Яник и эксперт, старший лейтенант юстиции Анастасия Малушкевич, которая и рассказала о трудовых буднях и специфике своей работы.

По отпечаткам пальцев, следам обуви и даже запаху. Эксперт-криминалист Анастасия Малушкевич рассказывает о специфике работы

– Как только случается какое-либо происшествие, эксперт-криминалист выезжает в составе следственно-оперативной группы. Его роль – запечатлеть картину преступления, зафиксировать и изъять следы, которые оставил преступник. Работаем мы с профессиональным фотоаппаратом, поэтому зачастую не обходится без курьёзов: не зная о существовании нашей структуры, люди путают эксперта с журналистом и просят не размещать их фотографии в газете, – рассказывает Анастасия Малушкевич. – К примеру, если была совершена кража со взломом, в задачи эксперта входит фиксация прилегающей территории, обнаружение и фиксация следов и орудия взлома входных дверей, а также обстановки в жилом помещении. После чего производим поиск следов преступления. Обнаруженные следы, по которым впоследствии назначается ряд криминалистических экспертиз, изымаются, упаковываются и передаются следователю.

Далее эксперт-криминалист приступает к проведению криминалистических экспертиз, которые для простого человека являются весьма загадочными. Существует несколько видов экспертиз, однако наиболее часто проводимыми являются дактилоскопическая экспертиза (следов пальцев и ладоней рук) и трасологическая (следов обуви, колёс, орудий взлома и т.д.). Ещё один вид – одорологическая экспертиза вообще стоит на грани человеческого разума. Оказывается, преступника можно найти и по его запаху. Такой вид экспертизы чаще всего используется при угоне автомобилей.

– Дактилоскопическая экспертиза в арсенале криминалистики остаётся основной. Ведь она даёт безошибочные результаты при идентификации человека, поскольку у каждого рисунок отпечатка пальцев индивидуален. При осмотре места происшествия моделируем ситуацию, представляем, к чему мог прикасаться злоумышленник, – отмечает Анастасия Малушкевич. – Найти преступника зачастую удаётся и по следам обуви. К примеру, летом прошлого года в д. Малые Жуховичи была совершена серия краж из дачных домов, которая была раскрыта в том числе благодаря проведённым дактилоскопической и трасологической экспертизам.

Главным помощником эксперта при осмотре мест происшествий является криминалистический чемодан. Вес его составляет более 15 кг. Одним словом, женщине-криминалисту приходится физически нелёгко. Скорее профессия эксперта предназначена для представителей сильного пола. Тяжело приходится и в моральном аспекте. Ведь любое происшествие связано с негативом и страданиями людей, особенно если речь идёт о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Содержимое чемодана оказалось крайне интересным для журналистского взора: всевозможные порошки, кисточки, линейки, пинцеты, ножницы, фонарик, лупа, компас. Однако самая необычная вещь – это лак для волос, который является хорошим средством для фиксации обнаруженного следа на сыпучей поверхности.

– Криминалистический чемодан всегда должен быть полностью укомплектован. Фраза «Пусть будет, может пригодиться» иногда очень актуальна, – делится эксперт.

По словам Анастасии Малушкевич, которая в августе отметит 5-летний профессиональный юбилей, работа у неё хоть и нелёгкая, зато очень интересная.

– Мир криминалистики постоянно развивается, появляются новые методики и оборудование. Поэтому, чтобы быть профессионалом своего дела, нужно постоянно совершенствоваться, читать литературу — одним словом, интересоваться последними успехами и достижениями в работе криминалистов, – отмечает Анастасия Малушкевич, которая, следуя за своей профессией, оставила родной Гродно и переехала в Кореличи.

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
Теги: Гродно
 
 
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22 апреля 2013 года Президент подписал Указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. На днях очередной день рождения
 
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