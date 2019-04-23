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Православные верующие празднуют Святую и Великую Среду

24.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Православные верующие празднуют Святую и Великую Среду

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1944 год — в результате разделения Западного фронта на 2-й и 3-й Белорусские фронты образован 3-й Белорусский фронт, который действовал до 15.08.1945 года. В его состав входили 5-я, 31-я, 39-я и 1-я воздушная армии, в последующем — 2-я и 11-я гвардейские, 3-я, 21-я, 28-я, 33-я, 43-я, 48-я, 50-я армии, 5-я гвардейская танковая и 3-я воздушная армии. Войска фронта, участвуя в Белорусской операции (1944), совместно с другими фронтами провели Витебско-Оршанскую (1944), Минскую операции (1944), своими силами Вильнюсскую операцию (1944), на заключительном этапе войны сыграли решающую роль в проведении Восточно-Прусской операции (1945). Командующие: генерал-полковник, с 26.6.1944 года генерал армии И.Д.Черняховский (апрель 1944 — февраль 1945), Маршал Советского Союза А.М.Василевский (февраль — апрель 1945), генерал армии И.Х.Баграмян (с апреля 1945). Член военного совета генерал-лейтенант В.Е.Макаров. Начальник штаба генерал-полковник А.П.Покровский.

1959 год — в Лиде открыт для посетителей краеведческий музей, ныне Лидский историко-художественный музей. Создан 28.5.1939 года. Первыми музейными предметами были газета «Вперед» (1941-44), листовки военного времени. Среди наиболее интересных и ценных музейных предметов находки, выявленные во время археологических раскопок в Лидском замке, монеты 77-го пехотного полка г.Лида, клад из 622 монет конца 18 века, обнаруженный во время строительства музыкального училища на месте бывшего монастыря кармелитов. В фондах хранятся холодное и огнестрельное оружие 19 века, обломок сихотэ-алинского метеорита, фотографии и открытки с видами улиц Лиды 1-й половины 20 века, личные документы участников Великой Отечественной войны.

1979 год — был основан Бешенковичский районный историко-краеведческий музей как музей боевой славы. Музей имеет 7 экспозиционных залов. Значительное место в экспозиции занимают археологические находки: костяные наконечники стрел, каменные и роговые топоры, каменная шлифовальная плита, подвески из янтаря и клыков животных, бивень мамонта, фрагменты глиняных горшков из раскопок на территории района. Демонстрируются также карты археологических памятников района, стоянок Кривинского торфяника, фотоснимки раскопок, археологических находок, нумизматическая коллекция. Основное место в музее отведено разделу, посвященному Великой Отечественной войне. Среди экспонатов документы, фотоснимки, личные вещи Героев Советского Союза — уроженцев района и тех, кто отличился при освобождении Придвинья: К.А.Абазовского, М.А.Высогорца, Л.М.Доватора, П.М.Романова, И.И.Строчко, М.Н.Ткаченко. В экспозиции много произведений изобразительного искусства. Среди них живописные и графические с изображениями местных пейзажей, а также исторической и военной тематики, скульптурные бюсты генералов, командующих армиями, которые освобождали Придвинье. В музее проводятся передвижные выставки, лекции, массовые мероприятия, тематические вечера и экскурсии.

РОДИЛИСЬ

1899 год — Зариский Оскар, уроженец Беларуси, американский математик, один из основателей алгебраической геометрии, член Национальной академии наук США (1944), Американской академии искусств и наук (1948). В 1924 году окончил Римский университет. С 1927 года в США в Университете Дж.Хопкинса, с 1945-го в Илинойском, с 1947-го в Гарвардском университете. Одновременно работал в Принстонском институте перспективных исследований. Автор научных трудов по теории множеств, алгебраической геометрии, линейным системам. Умер в 1986 году.

1944 год — Янович Иван Петрович, белорусский конструктор в области медицинской техники. В 1966 года окончил БПИ. С 1967 года в КБ точного электронного машиностроения, с 1976-го начальник конструкторско-технического отдела специального научно-конструкторского бюро Физико-технического института НАН Беларуси. С 1984 года заместитель главного конструктора, с 1991-го начальник научно-производственного комплекса, с 2004-го заместитель главного инженера по медицинской технике, с 2010-го главный специалист по новой медицинской технике завода «Электронмаш» ГНПО «Планар». Разработчик специального технологического оборудования для производства полупроводниковых приборов и интегральных схем, новых методов термообработки металлов и их сплавов, искусственных клапанов сердца и других оригинальных микроизделий для кардиохирургии. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).

1949 год — Чернов Юрий Николаевич, российский актер театра и кино, заслуженный деятель искусств России, народный артист России. Снимался в фильмах «Полицейские и воры», «Секрет фараона», «Кремлевские курсанты», «Первая любовь» и др.

1954 год — Ракович Галина Викторовна, белорусская спортсменка и тренер (парашютный спорт), мастер спорта СССР международного класса (1978). Первая в Беларуси совершила более 10 тыс. прыжков с парашютом (2003), 2-кратная чемпионка мира в командном зачете (1984, 1986), 2-кратная рекордсменка мира. Серебряный призер II Всемирных авиационных игр в командном зачете (2001). Абсолютная чемпионка СССР (1984).

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Международный день солидарности молодежи. Отмечается ежегодно по решению Всемирной федерации демократической молодежи в день, когда на заключительном заседании Бандунгской конференции стран Азии и Африки было принято решение объявить 24 апреля Международным днем солидарности молодежи в борьбе против колониализма и за мирное сосуществование.

Всемирный день защиты подопытных животных. Учрежден в 1979 году Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на животных.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У православных — Святая и Великая Среда.

Православные верующие чтут память преподобного Иакова Железноборовского, святителя Варсонофия, епископа Тверского, священномученика Антипы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Антипы. «Антип воды распустил». По антиповой воде о хлебе гадали: «Антип без воды — закрома без зерна». В этот день примечали погоду. Вскрытие рек к этому дню обещает хороший урожай, благополучное лето, а если на Антипа пойдет дождь, то грибов много будет. В этот день крестьяне никогда не проводили работы по посеву и посадке — считали этот день для рассады и семян неблагоприятным.

ИМЕНИНЫ

православные: Антипа, Григория, Ивана, Петра, Прохора, Якова;
католические: Александра, Алексея, Валерии, Григория.

БЕЛТА.

 
 
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СОБЫТИЯ 1944 год — в результате разделения Западного фронта на 2-й и 3-й Белорусские фронты образован
 
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