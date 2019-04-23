Изнасиловавший на карьере в Гомеле девушку причастен к другим преступлениям. Следователи ищут жертв

Источник материала: Tut.by

Мужчина, который Гомеле мужчина затащил девушку к озеру и изнасиловал">изнасиловал на сельмашевском карьере в Гомеле случайную прохожую, причастен и к другим преступлениям. Следователи рассказали подробности.





Напомним, ночью 26 марта жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, возвращалась домой в съемную квартиру. На проспекте Космонавтов около подъезда кто-то нанес ей сильный удар по голове, от которого она потеряла сознание. Затем неизвестный оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру, где изнасиловал.

Вскоре по подозрению в преступлении был задержан 33-летний житель Буда-Кошелевского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи.

Как выяснили следователи, в тот же вечер, незадолго до преступления, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на улице Ефремова, а ночью 19 марта на улице Советской возле университета обвиняемый избил 33-летнюю женщину.

У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям.

Граждан, которые могли пострадать от действий мужчины на видео, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (029) 129-75-89, 8 (0232) 69-31-23.