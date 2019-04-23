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Изнасиловавший на карьере в Гомеле девушку причастен к другим преступлениям. Следователи ищут жертв
24.04.2019 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчина, который Гомеле мужчина затащил девушку к озеру и изнасиловал">изнасиловал на сельмашевском карьере в Гомеле случайную прохожую, причастен и к другим преступлениям. Следователи
Вскоре по подозрению в преступлении был задержан 33-летний житель Буда-Кошелевского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи.
Как выяснили следователи, в тот же вечер, незадолго до преступления, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на улице Ефремова, а ночью 19 марта на улице Советской возле университета обвиняемый избил 33-летнюю женщину.
У следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям.
Граждан, которые могли пострадать от действий мужчины на видео, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (029) 129-75-89, 8 (0232) 69-31-23.
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Незадолго до преступления, мужчина совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на улице Ефремова, а ночью 19 марта на улице Советской возле...
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