Легководолазная подготовка танкистов: взгляд изнутри

Источник материала: Единство

Контрольное упражнение с виду может показаться совсем простым: солдаты надевают специальные противогазы, опускаются на дно бассейна и проходят под толщей воды несколько десятков метров. На деле же без предварительной подготовки справиться с зачетом не получится. Испытуемые должны проявить силу своего характера, ведь они оказываются в психологически сложных условиях. Если водолазы погружаются в специальном снаряжении, то танкисты – в той тряпичной одежде, в которой находятся в танке на суше. Ткань быстро пропитывается водой и сковывает движения солдата. Под водой ничего не слышно, а дышать в изолирующем противогазе ИП-5 легко только тогда, когда ты не волнуешься и дышишь ровно, спокойно. Не так уж и просто наладить дыхание в столь стрессовой ситуации.

Стоит отметить, что бассейн, в котором проходит зачет, не сравнить с обычным, куда люди приходят поплавать. Солдаты отрабатывают свои действия в условиях, максимально приближенных к боевым. Поэтому в бассейне – мутноватая вода, как и во всех водоемах Беларуси. После погружения военнослужащие еще и практически ничего не видят. И в таких условиях нужно не просто стоять, а выполнять элементы зачета.

После того, как солдат опускается в бассейн, он уходит под воду с головой на десять секунд, чтобы проверить герметичность противогаза и попытаться наладить дыхание. Практика показывает, что некоторым психологически сложно сделать первый вдох под водой. Ведь природой заложено, что в воде дыхание нужно задерживать. И пусть ты в противогазе, который умеет дышать везде, – инстинкты перебороть крайне сложно. Затем, если противогаз исправен, а дыхание под водой налажено, по команде руководителя занятия курсант берет специальный груз-утяжелитель весом в несколько килограмм и идет по дну бассейна. Каждое движение дается нелегко: под водой физика совсем иная, нежели на поверхности. Поэтому шагать по дну бассейна, да еще и с утяжелителем – непросто.

В профессиональной среде это упражнение называют замочкой. Офицеры школы пояснили, что его важность заключается в том, что без навыков легководолазной подготовки экипаж танка уязвим и менее мобилен. Танкистам нужно уметь действовать и на суше, и при преодолении глубокого брода. А в случае затопления техники солдаты должны уметь эвакуироваться.

В преддверии сдачи зачета обучаемые прошли медицинское освидетельствование, сдали зачет по правилам использования противогаза ИП-5. К слову, за самочувствием «водолазов-танкистов» в учебном корпусе тщательно следили медицинский работник и психолог.

Рота прибыла в корпус гидротренажеров ранним утром. Очередной инструктаж, подгонка снаряжения и обмундирования. Самый важный предварительный этап – проверка противогаза. Возле учебного корпуса была установлена специальная палатка, внутри которой распылен химический состав. Курсанты надевали противогазы и по очереди входили внутрь. Если противогаз не герметичен и хоть где-то пропускает воздух – военнослужащий моментально это почувствует. Если все в порядке, то можно приступать к выполнению зачета. Первыми всегда идут те, кто уверен в себе и своих силах. Чтобы, глядя на них, другие солдаты воодушевились и настроились на успех. В числе первых испытуемых был гвардии рядовой Александр Треля.

Еще в годы обучения в школе Александр загорелся желанием пройти армейскую службу.

– Мне нравилась военная романтика, о которой я узнавал из кинофильмов и литературы военной тематики, – заметил Александр. – Я ждал призыва, так как уверен: пройти срочную службу должен каждый, кто не имеет ограничений по состоянию здоровья.

После девяти классов Александр поступил в лицей. Учился усердно и старательно, освоил специальность тракториста. После выпуска работал по специальности. А потом детской мечте Саши было суждено сбыться – его призвали в армию.

В день ратного экзамена Александр был сосредоточен. Он понимал, что предстоит тяжелое испытание, но в то же время знал, что именно трудности делают нас сильнее.

– Признаюсь, на гражданке я и не думал, что танкисты могут быть водолазами. А когда впервые узнал о предстоящей легководолазной подготовке, видел ее немного иначе. Думал, что курсантам дают хотя бы водолазные принадлежности – маску, баллоны с воздухом и специальный костюм. Но все оказалось гораздо проще. Танкисты не возят с собой каких-то специальных принадлежностей для плавания или погружения. Ведь если экипаж и застанет вода, то прямо в танке – и переодеваться не будет времени.

Именно потому всем испытуемым выдали самые обычные рабочие костюмы и изолирующие противогазы. Больше – ничего.

– Когда впервые увидел этот противогаз, не понял, как он позволяет дышать на глубине трех метров, но уже на первых практических занятиях все увидел и даже испытал на себе, – поделился Александр Треля. – Что было действительно непривычно, так это заставить себя дышать под водой, зная, что у тебя нет за спиной баллона с кислородом. Эта мысль вводила в недоумение. И дышать через противогаз казалось чем-то абсурдным.

Сквозь слегка запотевшие стекла противогаза Саша вглядывался в глаза бойцов. Естественно, все волновались. А те, кто казались спокойными, просто умело маскировали эмоции. Позади не один час теоретической подготовки, но практические занятия всегда волнительны. Даже для нашего земляка, который не слывет боязливым парнем.

И вот пришла его очередь «покорять» водную стихию. Курсанты замерли в ожидании, наблюдая за своим товарищем.

Саша стоял на исходном рубеже. Получив команду, без раздумий спустился в бассейн и взял в руку груз-утяжелитель.

– Первое ощущение передать словами сложно, – поделился Александр. – С одной стороны, я с головой в воде, но при этом без труда дышу, наблюдая сквозь мутнеющую гладь за происходящим. Было немного зябко, некомфортно. И непривычно, ведь куда естественнее в воде плавать, а не стоять на дне.

Показав инструктору жест большим пальцем вверх (я в порядке), солдат приступил к выполнению упражнения. Еще пару мгновений – и под толщей воды с грузом-утяжелителем в руке он двигался по заданному маршруту… Несколько минут подводной прогулки – и солдат вышел к лестнице и поднялся наверх. У других бойцов прибавилось решительности.

– Теперь точно знаю, что чувство собственного достоинства сильнее страха, – улыбаясь, сказал гвардии рядовой Руслан Андреев после удачного погружения сослуживца. – А ведь и вправду упражнение совсем несложное. Просто нельзя идти в воду со страхами и переживаниями, они – наши злейшие враги. Саша у нас в роте один из самых смелых, всегда готов повести за собой товарищей. Смотрю на него и удивляюсь, как легко у него все получается. Признаюсь, всем нам это прибавляет уверенности.

Сам Александр после выхода из бассейна сказал, что по заряду бодрости этот зачет во много раз превосходит крещенские купания в прорубе.

После сдачи зачета заместитель начальника 3 шпс 72 ОУЦ по идеологической работе гвардии капитан Михаил Кумяков отметил высокий уровень подготовки обучаемых.

– Все военнослужащие проявили свой характер и успешно сдали зачет, – рассказал Михаил Михайлович. – Впереди у них более серьезное испытание – преодоление глубокого брода на танке. Я не сомневаюсь, что все они справятся с ратным экзаменом, силы духа у этих парней не занимать!

К слову, отличившиеся в тот день солдаты в ближайшие выходные отправятся домой – в заслуженное суточное увольнение. Михаил Михайлович всегда акцентирует внимание своих подчиненных на том, что нужно добросовестно исполнять свои обязанности. Соблюдая это правило, каждый из обучаемых достигнет высоких результатов в освоении своей военно-учетной специальности.

Татьяна Григорян, фото автора