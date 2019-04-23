В Бобруйске появится новый автобусный маршрут - пока тестовый

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске с субботы, 27 апреля, появится новый автобусный маршрут — № 21. Ходить он будет пока в тестовом режиме и только в выходные.

Тестовый период автобусного маршрута № 21 продлится месяц, после чего решат, вводить ли его на постоянной основе.

Маршрут автобуса № 21: Дзержинского (площадка для отправления автобуса маршрута № 70), Пушкина, Карла Маркса, Советская, Интернациональная, Октябрьская, Гоголя, Крылова, Георгиевский проспект, Ленина, Георгиевский проспект, Крылова, Гоголя, Октябрьская, Интернациональная, Советская, Дзержинского.