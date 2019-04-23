|
В Бобруйске появится новый автобусный маршрут - пока тестовый
24.04.2019 14:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске с субботы, 27 апреля, появится новый автобусный маршрут — № 21. Ходить он будет пока в тестовом режиме и только в выходные.
Тестовый период автобусного маршрута № 21 продлится месяц, после чего решат, вводить ли его на постоянной основе.
Маршрут автобуса № 21: Дзержинского (площадка для отправления автобуса маршрута № 70), Пушкина, Карла Маркса, Советская, Интернациональная, Октябрьская, Гоголя, Крылова, Георгиевский проспект, Ленина, Георгиевский проспект, Крылова, Гоголя, Октябрьская, Интернациональная, Советская, Дзержинского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый маршрут будет ехать от Дзержинского (площадка для отправления автобуса маршрута № 70), по Пушкина, Карла Маркса, Советской, Октябрьской, Гоголя, Крылова до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)