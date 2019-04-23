Готовы ли вы сдавать ЦТ? Тест по вступительной кампании 2019

Источник материала: Tut.by

Уже через 1,5 месяца абитуриенты будут спешить в вузы. Но не на пары. Пока только с паспортом и черными гелевыми ручками, чтобы сдать ЦТ. Но готовы ли вы к этому? Нет-нет, мы не будем задавать вопросы по школьной программе. Мы говорим об изменениях (или наоборот их отсутствии) в этой вступительной кампании. Внимательно ли вы следили за новостями? Проверяйте.