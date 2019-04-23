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В Вилейке вынесли приговор директору сельхозпредприятия, который является еще и депутатом

24.04.2019 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Вилейского района вынес приговор директору местного ОАО и одновременно депутату сельского Совета депутатов. Согласно обвинению, он дал указание отчитаться о засеянных площадях, но цифра была значительно преувеличена. Об этом TUT.BY рассказал прокурор района Вадим Шукринов.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фигурантом дела стал руководитель одного из сельскохозяйственных ОАО района, который к тому же является депутатом. Его судили за служебный подлог по ч.2 ст. 427 Уголовного кодекса, а именно — за искажение данных государственной статистической отчетности.

Осенью 2018 года предприятиям было поручено к 1 октября завершить посев озимых зерновых, но предприятие не справлялось к сроку по ряду причин.

«И руководитель дал указание подчиненным внести в форму статистической отчетности заведомо ложные сведения, где площадь посевов была завышена на 472 га», — рассказал прокурор Вадим Шукринов.

Факт вскрыли сотрудники Комитета госконтроля, а позже уголовное дело возбудила прокуратура района: «Поскольку, одновременно с этим, гражданин являлся депутатом одного из сельских Советов депутатов».

По версии следствия, мотивом фигуранта стали «ложно понятые интересы службы», а также желание создать видимость хорошей работы «любой ценой». Сторона обвинения просила запретить ему в течение 5 лет занимать определенные должности и оштрафовать на 400 базовых величин (более 10 тысяч рублей).

24 апреля суд района озвучил приговор: 1,5 года лишения свободы, но с отсрочкой исполнения наказания на этот же срок (то есть останется на свободе, если снова не нарушит закон). И плюс к тому же — запрет на 5 лет занимать определенные должности, причем он действует сразу с момента вступления приговора в силу, без отсрочек.

«Искажение государственной статистической отчетности, на мой взгляд, это не только обман органов статистики, но и обман нашего общества, государства, — отметил прокурор Вадим Шукринов. — Изначально обвиняемый не признавал себя виновным и утверждал, что произошла арифметическая ошибка. Но во время предварительного расследования и суда он признал вину полностью".

Что касается полномочий депутата, то он пока не лишен их, но это вполне ожидаемо. Как сообщало издание Край.by, в марте такой вопрос рассматривали в Воложинском районе, где депутат был осужден за служебную халатность.

 
 
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Согласно обвинению, он дал указание отчитаться о засеянных площадях, но цифру значительно преувеличили.
 
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