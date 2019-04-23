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Брестчанина приговорили к 21 году колонии за распространение наркотиков и детского порно

24.04.2019 16:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 апреля суд Московского района Бресте огласил приговор в отношении мужчины, который обвинялся в незаконном обороте психотропов, изготовлении порнографии и распространении детского порно.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, сообщает пресс-служба областного суда.

Мужчину признали виновным в незаконном обороте психотропов, покушении на незаконное с целью сбыта приобретение и хранение психотропов, совершенные организованной группой в крупном размере. Кроме того суд посчитал его вину доказанной в изготовлении и хранении с целью распространения порнографических материалов, а также в распространении через интернет порнографического материала с изображением заведомо несовершеннолетнего.

В итоге ему назначили 21 год лишения свободы с конфискацией имущества в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчину судили за незаконный оборот психотропов и распространение детского порно.
 
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