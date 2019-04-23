В Пинском районе состоится автомотопробег, посвящённый Дню Победы

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском райисполкоме , 4 мая в Пинском районе состоится автомотопробег «Память-2019. Без срока давности», посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Принять участие в патриотической акции и воздать долг памяти героических предков, сложивших головы в борьбе с фашизмом, может каждый желающий.

Участники автомотопробега на колонной проедут по местам боевых захоронений, остановятся у памятников Великой Отечественной войны, у братской могилы советских воинов и партизан в деревне Пинковичи состоится митинг-реквием с возложением цветов.

Сбор участников автомотопробега 4 мая в 9.30 на АЗС-72 (вблизи аэропорта).

Маршрут движения: АЗС-72 – мемориал жертвам Холокоста – памятный знак первого боя партизан в годы Великой Отечественной войны д. Посеничи – братская могила жителей д. Любель, расстрелянных фашистами в марте 1943 года – братская могила жителей д. Купятичи, расстрелянных в марте 1943 года – братская могила советских воинов и партизан в д. Пинковичи (митинг-реквием) – братская могила советских воинов, погибших при освобождении г. Пинска, в городском парке культуры.

Автомотопробег «Память-2019. Без срока давности» организован отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома.

Телефон для справок 31-71-42.