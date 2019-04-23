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В Пинском районе состоится автомотопробег, посвящённый Дню Победы
24.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Участники автомотопробега на колонной проедут по местам боевых захоронений, остановятся у памятников Великой Отечественной войны, у братской могилы советских воинов и партизан в деревне Пинковичи состоится митинг-реквием с возложением цветов.
Маршрут движения: АЗС-72 – мемориал жертвам Холокоста – памятный знак первого боя партизан в годы Великой Отечественной войны д. Посеничи – братская могила жителей д. Любель, расстрелянных фашистами в марте 1943 года – братская могила жителей д. Купятичи, расстрелянных в марте 1943 года – братская могила советских воинов и партизан в д. Пинковичи (митинг-реквием) – братская могила советских воинов, погибших при освобождении г. Пинска, в городском парке культуры.
Автомотопробег «Память-2019. Без срока давности» организован отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома.
Телефон для справок 31-71-42.
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