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Средняя зарплата в Беларуси в марте составила Br1056,9

24.04.2019 16:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Средняя зарплата в Беларуси в марте составила Br1056,9
Фото из архива

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте этого года составила Br1056,9, темп роста к марту 2018 года - 107,3%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В феврале этого года средняя зарплата по стране была на уровне Br977,6.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за март сформировалась в размере Br1 544,5 (темп роста к марту 2018 года - 105,9%). В Минской области она составила Br1 051,1 (110,4%), в Гомельской - Br930,2 (107,3%), в Гродненской - Br892,7 (108%), в Брестской - Вr892 (107,4%). Средний заработок в Витебской области - Br867 (107%), в Могилевской - Br846,3 (104,4%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,8%.

По итогам первого квартала этого года, больше всего получали работники таких сфер, как информация и связь (Br3 274,4), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4 477), воздушный транспорт (Br2 607,8), а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 497,3). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность.

Меньше всего начислено работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br571,4), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br560,3), парикмахерских и салонов красоты (Br497).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте этого года составила Br1056,9, темп роста к марту 2018 года -...
 
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