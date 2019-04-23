«Ждали на дембель, а встречаем в гробу». Погибшему витебскому десантнику оставалось служить 18 дней

Источник материала: Tut.by

Десантник Виктор Калачинский, который умер 23 апреля от травм после наезда автомобиля в военной части, — родом из Орши. Его мама и папа — железнодорожники, и сам парень до армии работал электромонтером там же. Парню оставалось служить меньше трех недель — 13 мая его ждали дома на дембель. Родные уже готовили стол и придумали целый сценарий, как будут встречать своего солдата. «И вот встречаем — в гробу», — плачет Витина бабушка. TUT.BY пообщался с родственниками погибшего и узнал, что они думают по поводу произошедшего в части ЧП.



Витебские десантники. Иллюстративный снимок. Фото: Игорь Матвеев

Виктор Калачинский был младшим из двоих детей в семье. Теперь у родителей осталась только дочь.

До армии парень закончил ПТУ-110 и успел поработать электромонтером на Оршанской дистанции сигнализации и связи Минского отделения БЖД. Туда же собирался вернуться и после службы.

— Сын был работягой. Сказал: приду из армии — не буду гулять месяц или два, как это положено дембелю по народным традициям, а сразу же пойду на работу, нужно зарабатывать деньги, хочу новую машину, — вспоминает последние разговоры с Виктором его отец, Андрей Витольдович Калачинский.

Родители хотели, чтобы сын учился дальше.

— Он окончил только ПТУ. И я рассчитывал, что сын пойдет в техникум, чтобы стать механиком.

Папа не может поверить, что планам сына сбыться не суждено:

— Как такое горе могло произойти? Сын был симпатяга, такой дружелюбный, компанейский — его все друзья, все соседи любили. А как его обожала наша внучка, Витина племянница! Наденет его голубой берет и кричит: «Я буду военной!». И девушка у Виктора есть — ждала его из армии. Мы же ему на дембель уже все приготовили: и дембельскую форму, и стол. Оставалось всего 18 дней служить.

Отец извиняется, что не может продолжать разговор:

— Сын наш сейчас приедет домой — жена забрала его тело и везет в Оршу. А я тут готовлюсь к похоронам, они состоятся завтра, в первом часу дня. Нет, спасибо, никакой помощи нам не нужно. Нам помогают железная дорога и воинская часть, где служил сын.

Андрей Витольдович передал трубку бабушке Вити, Надежде Владимировне. Женщина едва сдерживает слезы:

— Парню — всего 20 лет! Мы должны были его встретить из армии 13 мая. Готовились сделать это, как положено встречать десантников. Традиций же этих много, например надеть тельняшки. Мы так всей семьей волновались эти полтора года, пока Витя служил, и так радовались, что вот уже служба подошла к концу. Готовились-готовились к встрече. И вот приготовились — будем в гробу встречать.

Бабушка еще не может говорить про внука в прошедшем времени.

— 29 декабря ему будет 21 год. Он такой у нас парень золотой — солнышко, да и только. Не пьющий, старательный — и все друзья у него такие же. Они и в часть к нему ездили, навещали.

Надежда Владимировна говорит, что внук мечтал попасть служить именно в десант, в армии ему нравилось.

— А я теперь уже думаю: надо, наверное, было отсоветовать ему в этот десант идти. Но что теперь сделать: судьба, видно, такая…

По мнению родни, то что произошло в части 22 апреля — несчастный случай. Говорят, конфликтов у Виктора с сослуживцами не было, все жили дружно. А солдата, которого считают виновником ЧП, бабушка даже жалеет.

— Никто из нас не собирается наказывать того солдата, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Знаете, он тоже молодой, ему жить… Что и как там в части с этой машиной случилось — пока подробностей не знаем. Но родители Виктора говорят, что не имеют ни к кому претензий.

Женщина вспоминает тот день, когда им сообщили о произошедшем. Первой о травме сына, говорит, узнала мама Виктора.

— Приехала из части в Оршу машина. Военные сообщили, что случилось. Забрали маму Вити и его сестру и повезли их в Витебск, в больницу. Папа Вити в тот момент был на работе. Внук потерял много крови, ему придавило внутренности в брюшной полости. Ему сделали операцию, снабжали кровью, врачи старались, но были сильно повреждены внутренние органы… Витина мама вообще от горя говорить не может. Теперь вот похороним нашего солдата возле дедушки, возле моего мужа. Как пережить это — не знаем.

Рядовой Витебской 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады Виктор Калачинский 22 апреля разгружал прицеп, стоя между машинами. Одна из них покатилась, и парня зажало . Солдата с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. На следующий день, 23 апреля, молодой человек умер в больнице скорой помощи. Комиссия Минобороны проводит проверку «по факту грубейшего нарушения правил эксплуатации автомобильной техники в 103-й отдельной воздушно-десантной бригаде, в результате которого произошел наезд автомобиля на военнослужащего». Военное ведомство сообщило, что окажет необходимую помощь родным погибшего десантника. В отношении водителя, сослуживца Виктора Калачинского, возбуждено уголовное дело за нарушение правил вождения или эксплуатации машин. «Установлено, что 19-летний водитель, находясь в кабине МАЗа, не убедился, что рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, и запустил двигатель. Это привело к движению машины вперед и столкновению с другим автомобилем, который совершил наезд на солдата», — рассказали в СК. Назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.