В четырех районах Минской области ввели запрет на посещение лесов: «Сложные погодные условия»

Источник материала: Tut.by

Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Минской области. Такая информация указана на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. В ведомстве объяснили, чем вызваны ограничения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

19 апреля запрет на посещение лесов ввели в Стародорожском районе, а на следующий день — в Воложинском. Сегодня, 24 апреля, для посещения решили закрыть также леса в Минском и Смолевичском районах.

Специалисты напоминают: в 9 из 10 случаев причиной лесных пожаров так или иначе является человек. Лишь в редких случаях виноваты естественные причины: удар молнии или самовозгорание торфяника.

«В Беларуси наблюдаются сложные погодно-климатические условия: сухо, давно нет дождей и порывистый ветер. По этой причине огонь быстро распространяется, и уже с начала года в стране отмечено 180 лесных пожаров. А особенность этого периода года в том, что начинается выжигание сухой растительности или мусора на полях, у себя на участках — так огонь моментально уходит в лес», — объясняет предпринятые меры пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.

По ее словам, почти две сотни лесных пожаров с начала года — огромная цифра. Запрет на посещение лесов вводят местные власти (районные или областные) по предложению лесхозов или МЧС. Меры — временные, и людей просят отнестись к этому с пониманием.

«Сейчас грибов и ягод в лесах нет, по сути, человек идет туда, чтобы отдохнуть. Но даже упавшая сигарета или стекло может стать причиной пожара, даже малейшая искра (тем более стартовал сезон шашлыков)», — добавила собеседница.

По словам Докучаевой, ведомство и дальше будет инициировать закрытие лесов в отдельных районах, особенно — по Брестской области.

На время действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

Кстати, сегодня ведомство выпустило профилактический ролик.

Отметим также, что за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню и пожнивных остатков на полях предусмотрена административная ответственность согласно ст. 15.57 КоАП и штраф до 40 базовых величин.