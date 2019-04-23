ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В четырех районах Минской области ввели запрет на посещение лесов: «Сложные погодные условия»

24.04.2019 18:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Минской области. Такая информация указана на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. В ведомстве объяснили, чем вызваны ограничения.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

19 апреля запрет на посещение лесов ввели в Стародорожском районе, а на следующий день — в Воложинском. Сегодня, 24 апреля, для посещения решили закрыть также леса в Минском и Смолевичском районах.

Специалисты напоминают: в 9 из 10 случаев причиной лесных пожаров так или иначе является человек. Лишь в редких случаях виноваты естественные причины: удар молнии или самовозгорание торфяника.

«В Беларуси наблюдаются сложные погодно-климатические условия: сухо, давно нет дождей и порывистый ветер. По этой причине огонь быстро распространяется, и уже с начала года в стране отмечено 180 лесных пожаров. А особенность этого периода года в том, что начинается выжигание сухой растительности или мусора на полях, у себя на участках — так огонь моментально уходит в лес», — объясняет предпринятые меры пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева.

По ее словам, почти две сотни лесных пожаров с начала года — огромная цифра. Запрет на посещение лесов вводят местные власти (районные или областные) по предложению лесхозов или МЧС. Меры — временные, и людей просят отнестись к этому с пониманием.

«Сейчас грибов и ягод в лесах нет, по сути, человек идет туда, чтобы отдохнуть. Но даже упавшая сигарета или стекло может стать причиной пожара, даже малейшая искра (тем более стартовал сезон шашлыков)», — добавила собеседница.

По словам Докучаевой, ведомство и дальше будет инициировать закрытие лесов в отдельных районах, особенно — по Брестской области.

На время действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

Кстати, сегодня ведомство выпустило профилактический ролик.

Отметим также, что за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню и пожнивных остатков на полях предусмотрена административная ответственность согласно ст. 15.57 КоАП и штраф до 40 базовых величин.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ждали на дембель, а встречаем в гробу». Погибшему витебскому десантнику оставалось служить 18 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика