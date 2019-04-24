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Лесной пожар возле «Привалки» тушили более 340 спасателей

25.04.2019 06:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный лесной пожар в приграничье потушен, а пункт пропуска «Привалка» заработал в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото: s13.ru

«Вниманию граждан и перевозчиков, выезжающих в Литву: пункт пропуска „Привалка“ работает в полном объеме», — проинформировали в ГПК.

В МЧС рассказали, что для тушения пожара задействовали 346 человек и 70 единиц техники. Первые сообщения о пожаре редколесья на полигоне «Гожский» в Гродненском районе стали поступать днем 24 апреля. Когда на место прибыли спасатели, лес горел уже по обе стороны автомобильной трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Местами наблюдается верховой пожар, который распространялся в сторону государственной границы.

Напомним, 24 апреля из-за пожара в приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».

 
Теги: Гродно
 
 
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Сильный лесной пожар в приграничье потушен, а пункт пропуска «Привалка» заработал в полном объеме.
 
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