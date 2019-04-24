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Лесной пожар возле «Привалки» тушили более 340 спасателей
25.04.2019 06:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный лесной пожар в приграничье потушен, а пункт пропуска «Привалка» заработал в полном объеме. Об этом
«Вниманию граждан и перевозчиков, выезжающих в Литву: пункт пропуска „Привалка“ работает в полном объеме», — проинформировали в ГПК.
В МЧС
Напомним, 24 апреля из-за пожара в приграничье была перекрыта трасса Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики. Также был закрыт пункт пропуска на белорусско-литовской границе «Привалка».
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Сильный лесной пожар в приграничье потушен, а пункт пропуска «Привалка» заработал в полном объеме.
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