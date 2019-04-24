Зарплата с нюансом, пожар на границе, пылевая буря, лимиты на наличные и закат - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

На улице стоит хорошая погода, что очень радует. Но есть и один большой минус — давно не было дождей. Это приводит к пожарам. Вчера из-за крупного лесного пожара даже закрыли пункт пропуска на границе с Литвой. Возле деревни Ольманы Столинского района 100 человек и два вертолета боролись с огнем , а в Минской области решили вводить запрет на посещение лесов . А тут еще и пылевая буря дошла до Польши, видели столбы пыли и в некоторых регионах нашей страны. Но синоптики говорят: основная причина загрязнения воздуха в Беларуси в том, что долго не было дождей. А из-за этой самой пыли такой крутой закат над Минском был .





24 апреля исполнилось 75 лет Зенону Позняку . По случаю юбилея мы связались с политиком, который уже много лет живет в эмиграции в США, и расспросили, чем он занимается, как относиться к тому, что сегодня происходит в Куропатах, и стала ли больше угроза независимости Беларуси по сравнению с 1990-ми и, а также узнали, что должно произойти, чтобы Позняк вернулся на родину.

. По случаю юбилея мы связались с политиком, который уже много лет живет в эмиграции в США, и расспросили, чем он занимается, как относиться к тому, что сегодня происходит в Куропатах, и стала ли больше угроза независимости Беларуси по сравнению с 1990-ми и, а также узнали, что должно произойти, чтобы Позняк вернулся на родину. В 2012 году канадский хоккеист Джефф Платт принял белорусское гражданство, а уже в 2014-м дебютировал на домашнем чемпионате мира в Минске. Год назад Джефф был в составе сборной, провалившейся на мире и вылетевшей в пердив. Причем после проигрыша решающего матча австрийцам именно Платта выставили крайним. Несмотря на резкие комментарии и негатив в Сети, год спустя натурализованный канадец снова согласился приехать в сборную Беларуси . Расспросили его о мотивации , старых обидах и о том, почему он уже давно чуть больше европеец, чем североамериканец.

. , старых обидах и о том, почему он уже давно чуть больше европеец, чем североамериканец. Новую маечку не хотите ли? Mark Formelle выпустила новую коллекцию маек, рюкзаков, открыток и стикеров RED BOOK с принтами исчезающих видов животных . TUT.BY посмотрел, как она выглядит, и узнал, куда подевались новые коллекции нижнего белья.





Сегодня в Витебске будут хоронить солдата, которого придавило машиной в части. Мы поговорили с родными погибшего парня. Родные ждали молодого человека из армии, уже все было готово к встрече, до дембеля оставалось меньше трех недель. Они никого не винят, считают произошедшее несчастным случаем.

В столице вчера было немало интересного. Например, изменилась система оплаты аттракционов в парках . Теперь нужно будет купить карту посетителя, «записать» любую сумму для «покатушек» на каруселях и использовать можно в течение всего сезона. Ну прелесть же. Небольшой парк аттракционов появился в Каменной горке . Посмотрели на новый квартал у Минского моря . Довольно симпатично вышло, уютная атмосфера, но без своей машины, конечно, не обойтись. А в Курасовщине из-за ремонта дороги на территории БСМП случился транспортный коллапс . Все из-за того, что на улице Кижеватова, где и находится медучреждение, изменили схему движения авто из-за ремонта путепровода и перекладки инженерных сетей.





Все новости среды, 24 апреля

Кстати, не пропустите порцию полезной информации для тех, кто начал жить отдельно от родителей. Знаете, что надо делать, когда сломалась сантехника или вы заболели? Не волнуйтесь, мы подскажем . Новые полезные советы найдете в рубрике «Вырастешь — поймешь». Кто-то уже живет отдельно, а у кого-то взрослая жизнь еще только начнется, только надо экзамены вступительные сдать. Проверьте себя в тесте: готовы ли вы сдавать ЦТ? Между прочим, в мае пройти репетиционное тестирование можно только на базе РИКЗ .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY