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Зарплата с нюансом, пожар на границе, пылевая буря, лимиты на наличные и закат - все за вчера

25.04.2019 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

На улице стоит хорошая погода, что очень радует. Но есть и один большой минус — давно не было дождей. Это приводит к пожарам. Вчера из-за крупного лесного пожара даже закрыли пункт пропуска на границе с Литвой. Возле деревни Ольманы Столинского района 100 человек и два вертолета боролись с огнем, а в Минской области решили вводить запрет на посещение лесов. А тут еще и пылевая буря дошла до Польши, видели столбы пыли и в некоторых регионах нашей страны. Но синоптики говорят: основная причина загрязнения воздуха в Беларуси в том, что долго не было дождей. А из-за этой самой пыли такой крутой закат над Минском был.

  • В марте по зарплатам вышли на заветную тысячу рублей, гласит статистика. Все отлично, если бы не одно «но». После вычета налогов средняя зарплата едва превышает 900 рублей. Вот такая математика.
  • Несколько смутило вчера заявление некоторых банков: там начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. В одном банке, например, даже баланс с банкомата бесплатно можно посмотреть только три раза в месяц. Оказывается, делают это в первую очередь для стимулирования безналичных расчетов, чтобы мы с вами «не носили пачку денег в карманах».
  • А что же там с нефтью? Вот уже Польша прекратила прием российской нефти из-за ее низкого качества. Тем временем на «Нафтан» начала поступать «хорошая» нефть, хотя Мозырский НПЗ по-прежнему страдает от «плохой». Наши специалисты говорят, что в резервуарах скопилось уже более миллиона тонн некачественной нефти, «Белнефтехим» разработал схему вытеснения «грязной» нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба». Российские эксперты говорят, что испорчено до 300 тыс тонн.
  • Самой доходной для белорусского бюджета отраслью, по данным налоговиков, по итогам 2018 года стала оптовая торговля. Разбирались, кто платит в бюджет больше всего налогов.
  • Посмотрите, на что мы с вами тратим деньги. Оказываемся, белорусы стали меньше покупать мяса и рыбы, теперь «налегают» на субпродукты, макароны и выпечку. Из непродовольственных товаров заметно выросли продажи автомобилей, обуви и некоторых стройматериалов. Кстати, про траты и покупки. Мы посмотрели, как меняется список товаров, по которому считают инфляцию. Если раньше в «инфляционной корзине» были ковры, видеомагнитофоны, «чистые» компакт-кассеты, стереомагнитофоны и кнопочные мобильники, то теперь там мультиварки, доступ в мобильный интернет, смартфоны и фаст-фуд. Ну и несколько слов о доходах пенсионеров: в Минтруда рассказали, какую прибавку они получат с 1 мая.
  • Вы посмотрите на этого красавца на фото. Над проектом Hanteng Red 01 участвует и наш земляк. На недавнем автосалоне в Шанхае проект вызвал неподдельный интерес. Это не просто красивый проект электрического седана, а прототип реальной машины, которая появится в продаже. Дизайном экстерьера необычного автомобиля занимался наш земляк Андрей Трофимчук. Он уже несколько лет работает в Китае, сотрудничал с несколькими автопроизводителями из Поднебесной. Андрей рассказал нам о своей работе и перспективах китайских авто на мировой арене.


  • 24 апреля исполнилось 75 лет Зенону Позняку. По случаю юбилея мы связались с политиком, который уже много лет живет в эмиграции в США, и расспросили, чем он занимается, как относиться к тому, что сегодня происходит в Куропатах, и стала ли больше угроза независимости Беларуси по сравнению с 1990-ми и, а также узнали, что должно произойти, чтобы Позняк вернулся на родину.
  • В 2012 году канадский хоккеист Джефф Платт принял белорусское гражданство, а уже в 2014-м дебютировал на домашнем чемпионате мира в Минске. Год назад Джефф был в составе сборной, провалившейся на мире и вылетевшей в пердив. Причем после проигрыша решающего матча австрийцам именно Платта выставили крайним. Несмотря на резкие комментарии и негатив в Сети, год спустя натурализованный канадец снова согласился приехать в сборную Беларуси. Расспросили его о мотивации, старых обидах и о том, почему он уже давно чуть больше европеец, чем североамериканец.
  • Новую маечку не хотите ли? Mark Formelle выпустила новую коллекцию маек, рюкзаков, открыток и стикеров RED BOOK с принтами исчезающих видов животных. TUT.BY посмотрел, как она выглядит, и узнал, куда подевались новые коллекции нижнего белья.


  • Сегодня в Витебске будут хоронить солдата, которого придавило машиной в части. Мы поговорили с родными погибшего парня. Родные ждали молодого человека из армии, уже все было готово к встрече, до дембеля оставалось меньше трех недель. Они никого не винят, считают произошедшее несчастным случаем.


Все новости среды, 24 апреля

Кстати, не пропустите порцию полезной информации для тех, кто начал жить отдельно от родителей. Знаете, что надо делать, когда сломалась сантехника или вы заболели? Не волнуйтесь, мы подскажем. Новые полезные советы найдете в рубрике «Вырастешь — поймешь». Кто-то уже живет отдельно, а у кого-то взрослая жизнь еще только начнется, только надо экзамены вступительные сдать. Проверьте себя в тесте: готовы ли вы сдавать ЦТ? Между прочим, в мае пройти репетиционное тестирование можно только на базе РИКЗ.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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