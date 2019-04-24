Зарплата с нюансом, пожар на границе, пылевая буря, лимиты на наличные и закат - все за вчера

Посмотрите, на что мы с вами тратим деньги. Оказываемся, белорусы стали меньше покупать мяса и рыбы, теперь «налегают» на субпродукты, макароны и выпечку. Из непродовольственных товаров заметно выросли продажи автомобилей, обуви и некоторых стройматериалов. Кстати, про траты и покупки. Мы посмотрели, как меняется список товаров, по которому считают инфляцию. Если раньше в «инфляционной корзине» были ковры, видеомагнитофоны, «чистые» компакт-кассеты, стереомагнитофоны и кнопочные мобильники, то теперь там мультиварки, доступ в мобильный интернет, смартфоны и фаст-фуд. Ну и несколько слов о доходах пенсионеров: в Минтруда рассказали, какую прибавку они получат с 1 мая.
Вы посмотрите на этого красавца на фото. Над проектом Hanteng Red 01 участвует и наш земляк. На недавнем автосалоне в Шанхае проект вызвал неподдельный интерес. Это не просто красивый проект электрического седана, а прототип реальной машины, которая появится в продаже. Дизайном экстерьера необычного автомобиля занимался наш земляк Андрей Трофимчук. Он уже несколько лет работает в Китае, сотрудничал с несколькими автопроизводителями из Поднебесной. Андрей рассказал нам о своей работе и перспективах китайских авто на мировой арене.
24 апреля исполнилось 75 лет Зенону Позняку. По случаю юбилея мы связались с политиком, который уже много лет живет в эмиграции в США, и расспросили, чем он занимается, как относиться к тому, что сегодня происходит в Куропатах, и стала ли больше угроза независимости Беларуси по сравнению с 1990-ми и, а также узнали, что должно произойти, чтобы Позняк вернулся на родину.
В 2012 году канадский хоккеист Джефф Платт принял белорусское гражданство, а уже в 2014-м дебютировал на домашнем чемпионате мира в Минске. Год назад Джефф был в составе сборной, провалившейся на мире и вылетевшей в пердив. Причем после проигрыша решающего матча австрийцам именно Платта выставили крайним. Несмотря на резкие комментарии и негатив в Сети, год спустя натурализованный канадец снова согласился приехать в сборную Беларуси. Расспросили его о мотивации, старых обидах и о том, почему он уже давно чуть больше европеец, чем североамериканец.
Новую маечку не хотите ли? Mark Formelle выпустила новую коллекцию маек, рюкзаков, открыток и стикеров RED BOOK с принтами исчезающих видов животных. TUT.BY посмотрел, как она выглядит, и узнал, куда подевались новые коллекции нижнего белья.
Сегодня в Витебскебудут хоронить солдата, которого придавило машиной в части. Мы поговорили с родными погибшего парня. Родные ждали молодого человека из армии, уже все было готово к встрече, до дембеля оставалось меньше трех недель. Они никого не винят, считают произошедшее несчастным случаем.
Кстати, не пропустите порцию полезной информации для тех, кто начал жить отдельно от родителей. Знаете, что надо делать, когда сломалась сантехника или вы заболели? Не волнуйтесь, мы подскажем. Новые полезные советы найдете в рубрике «Вырастешь — поймешь». Кто-то уже живет отдельно, а у кого-то взрослая жизнь еще только начнется, только надо экзамены вступительные сдать. Проверьте себя в тесте: готовы ли вы сдавать ЦТ? Между прочим, в мае пройти репетиционное тестирование можно только на базе РИКЗ.
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