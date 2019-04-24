На чердаке закрытой фирмы в Могилеве нашли документы. Теперь директор ответит за неуплату налогов

Источник материала: Tut.by

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенные почти 10 лет назад, в Могилеве ответят директор-частник и руководитель лжепредпринимательских структур. Случай нетипичный: преступление раскрыли, проанализировав найденные на чердаке закрывшейся фирмы документы.

Дело в отношении двух могилевчан уже направили в суд, рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Марина Титова. Их обвиняют в том, что директор коммерческой структуры в 2010—2013 годах уклонялся от уплаты налогов. Помогал ему еще один могилевчанин: предоставлял фиктивные товаросопроводительные документы от подконтрольных ему лжепредпринимательских структур. Его также обвиняют в соучастии.

Все это стало известно благодаря бухгалтерской документации, которую нашли на чердаке здания уже ликвидированного к тому моменту общества с ограниченной ответственностью.

Причиненный государству ущерб оценили в 39 765 рублей. Оба обвиняемых не находятся под стражей: директор частной фирмы — на личном поручительстве, его помощник — под подпиской о невыезде. Прокуратура области предъявила обвиняемым иск о взыскании в доход государства суммы неуплаченных налогов в размере 36 765 рублей.

Максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов — 7 лет лишения свободы.